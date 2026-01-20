Что ждёт рынок труда в 2026 году

Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
В прошлом году компании на фоне высокой ключевой ставки и ухудшения финансового состояния сократили потребности в найме новых сотрудников. В 2026 году бизнес продолжит оптимизировать расходы на персонал, что приведёт к замедлению роста зарплат и переходу от рынка работника к рынку работодателя.

Как пишут «Ведомости», значимого роста безработицы не произойдёт благодаря гибкости, связанной в том числе с развитием платформенной занятости. Отдельной тенденцией станет расширение неформального сектора и практики зарплат в конверте.

Как следует из данных «SuperJob», за прошлый год вакансий стало меньше на 12%, а резюме - больше на 19%. При этом компании не спешили увольнять действующих сотрудников, а переводили их на неполный рабочий день или предлагали вынужденный отпуск. На фоне отсутствия массовых увольнений уровень безработицы колебался в прошлом году около исторических минимумов - 2,1%.

В этом году значительный рост безработицы маловероятен, поскольку сохраняется невысокий уровень притока молодых людей, закончилось действие реформы повышения пенсионного возраста, снижается численность мигрантов и сохраняется тренд на уход на военную службу по контракту, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его прогнозу, показатель будет в пределах 2,3-2,5%. Сафонов ожидает, что безработица будет преобладать в скрытой форме: неполная занятость, административные отпуска.

По словам эксперта, компании будут оптимизировать штаты в основном за счёт дальнейшей интенсификации труда. Как считает Сафонов, бизнес будет пытаться заменить дорогостоящих работников на тех, кто готов работать больше и за меньшие деньги.

Рынок труда столкнется со структурной перестройкой - увеличением теневой занятости и неформальных отношений, в том числе в форме подмены трудовых отношений самозанятыми и ИП, отмечает эксперт.

О рисках ухода бизнеса в тень предупреждает и президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. С 2026 года НДС вырос с 20% до 22%, порог доходов для уплаты НДС в рамках упрощенной системы налогообложения снизился с 60 млн до 20 млн рублей.

В то же время, как считает Калинин, развитие платформенной экономики может дать бизнесу новые стимулы. Растёт число ИП, которые хотят торговать на платформах, поэтому традиционные сферы бизнеса, где работал МСП, сокращаются, но вместе с тем платформы дают возможности открыться новому бизнесу, говорит он.

Сафонов отмечает, что компании будут пользоваться услугами самозанятых и ИП вместо официального трудоустройства для оптимизации расходов на труд. Калинин также считает, что компании будут вынуждены чаще нанимать самозанятых и ИП для сокращения расходов. Бизнес сжимается и ищет наиболее оптимальные подходы к затратам, на этом фоне действительно вероятен переход к серой и теневой занятости, говорит Калинин. Он напоминает, что при значительном повышении налогов на труд население частично уходит в тень.

Президент РФ Владимир Путин 5 января обратил внимание на эту проблему и поручил добиться значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году за счет обеления экономики. Один из подходов к обелению - борьба с подменой трудовых отношений самозанятостью.

Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд - в приоритете те, чья квалификация создаёт реальную ценность, говорят аналитики «SuperJob». Рост реальных зарплат продолжится, но темпы будут ниже, чем в 2025 году, и могут составить около 3% в 2026-ом, ожидает главный экономист АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова.

Участники макроопроса ЦБ в декабре сообщили, что по итогам 2025 года рост реальных зарплат составит 4,1%, в этом году он замедлится до 2,7%, в 2027 году будет на уровне 2,4%, а в 2028 году - 2,6%.

Минэк России понизил осенью прогноз по росту зарплат в 2025 году с 6,8 до 3,4%. В 2026-2027 гг. рост реальных зарплат составит 2,4% (было 5,7%) и 3,9% (в апреле - 4,1%). Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях (2,5%) на среднесрочном горизонте, ожидает министерство.

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
