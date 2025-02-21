Что ждёт самозанятых СЗФО в 2025 году: изменения в законах и рост спроса на них
В этом году в силу вступили новые нормативные акты, которые касаются деятельности самозанятых. Стало больше налоговых режимов для перехода с самозанятости, появился реестр компаний с нелегальной занятостью, по которому их можно проверить перед началом сотрудничества.
Эксперты hh.ru подготовили выжимку основных изменений, которые коснуться данной категории работников, а также выяснили, насколько популярна самозанятость в регионах СЗФО.
Аналитика показывает, что за последний год в целом по стране работодатели стали на четверть чаще (+26%) размещать вакансии, доступные самозанятым, за последний год число подобных предложений в целом по РФ превысило 235 тысяч. В свою очередь в регионах СЗФО число предложений о сотрудничестве для самозанятых превысило 30 тысяч, что на треть (+29%) превышает показатели двухлетней давности.
Сильнее всего спрос на самозанятых в СЗФО вырос в НАО (+76% предложений), Вологодской области (+75%), Псковской области (+57%), а также Новгородской области (+48%). Наименьший рост потребности в самозанятых за год есть в Ленобласти (+0,4% новых вакансий) (наглядно на диаграмме).
Средний возможный доход, который указывают для самозанятых СЗФО, превышает 47 тысяч рублей, что на 7% больше, чем два года назад. При этом интересно, что несмотря на минимальный спрос наибольший доход самозанятым в СЗФО готовы платить работодатели из Ленобласти (89,5 тысячи рублей, что на 14% больше, чем двумя годами ранее). Также в тройку самых щедрых для самозанятых в СЗФО оказались Карелия (87 тысяч) и Мурманская область (84 тысячи).
|
Регион
|
2023
|
2024
|
Динамика за год
|
Архангельская область
|
52 800 ₽
|
61 300 ₽
|
16%
|
Вологодская область
|
59 600 ₽
|
55 500 ₽
|
-7%
|
Калининградская область
|
59 100 ₽
|
60 100 ₽
|
2%
|
Ленинградская область
|
78 400 ₽
|
89 500 ₽
|
14%
|
Мурманская область
|
65 900 ₽
|
84 600 ₽
|
28%
|
Ненецкий АО
|
45 000 ₽
|
60 000 ₽
|
33%
|
Новгородская область
|
67 100 ₽
|
60 100 ₽
|
-10%
|
Псковская область
|
58 100 ₽
|
53 000 ₽
|
-9%
|
Республика Карелия
|
72 200 ₽
|
87 300 ₽
|
21%
|
Республика Коми
|
58 000 ₽
|
65 800 ₽
|
13%
|
Санкт-Петербург
|
76 900 ₽
|
87 100 ₽
|
13%
Какие изменения ждут самозанятых?
Росстат будет собирать статистические данные о самозанятых со статусом ИП
С 1 января 2025 года самозанятые со статусом ИП должны представлять статистическую отчётность — для остальных самозанятых ничего не изменится.
Вручную отправлять ничего не нужно. Данные будут автоматически поступать в Росстат из административных источников, например Федеральной налоговой службы (пояснение Минфина в письме от 04.12.2024 №03-11-11/122074).
Как и раньше, все плательщики налога на профессиональный доход (НПД) должны заявлять свой доход и уплачивать налоги до 28 числа следующего месяца.
Стало больше налоговых режимов, на которые могут перейти самозанятые
До 2024 года самозанятые могли перейти на два налоговых режима — УСН или ЕСХН. С 2025 года можно перейти на УСН, ЕСХН, ПСН или АУСН.
В каких случаях самозанятому на НПД нужно менять правовую форму и налоговый режим:
- Ваш годовой доход превысил установленный законом лимит. На февраль 2025 года это 2,4 миллиона рублей.
- Вы хотите нанять сотрудников по трудовому договору.
- Вы планируете перепродавать товары, реализовывать подакцизную или маркированную продукцию.
Самозанятые смогут проверить до начала сотрудничества, нарушала ли компания трудовое законодательство
С 1 января 2025 года Федеральная служба по труду и занятости начала вести список работодателей, нарушивших с этой даты трудовое законодательство. Позже этот реестр станет доступен на сайте Роструда всем пользователям. Работодатель попадёт в список, если, например, не заключит с сотрудником трудовой договор или вместо трудового договора неправомерно оформит гражданско-правовой.
Самозанятый сможет проверить перед началом сотрудничества с компанией, нет ли её в списке нарушителей. Если организация в нём окажется, можно детальнее изучить отзывы о ней и задать дополнительные вопросы об условиях сотрудничества — убедиться, что компания не пытается оформить трудовые отношения как гражданско-правовые.
В договоре между самозанятым и компанией не должны быть прописаны условия, указывающие на трудовые отношения:
- конкретная трудовая функция;
- рабочие часы, подразумевающие работу по расписанию компании;
- возможность использовать корпоративный транспорт или оборудование: ноутбук, телефон;
- фиксированная ежемесячная оплата.
Если договор содержит подобные пункты, значит, работодатель должен скорректировать их либо нанять вас в штат и оформить трудовые отношения.
Лимит годового дохода может вырасти до 3,6 миллиона рублей
В 2024 году лимит дохода самозанятого за 12 месяцев составлял 2,4 миллиона рублей. На февраль 2025 года цифра пока та же — изменения в законе ещё не приняты. Но лимит может быть увеличен до 3,6 миллиона рублей. В дальнейшем его планируют повышать ещё больше: до 3,8 миллиона рублей в 2026 году; до 4 миллионов рублей в 2027 году; до 4,2 миллиона рублей в 2028 году.