«Чтобы доброю была твоя дорога»: вместе отмечаем 10-летие ансамбля народной песни «Любава»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает 15 января в 14.00 насладиться распевностью русской песни на концерте «Чтобы доброю была твоя дорога» и вместе отпраздновать 10-летие ансамбля народной песни «Любава».

Как пишет vk.com/murmanculture, за эти годы коллектив накопил много замечательных песен, которые нашли свой отклик в сердцах зрителей и не оставили равнодушными всех, кто когда-либо был гостем концерта ансамбля народной песни «Любава».

В день рождения будут звучать не только самые лучшие и яркие, но и новые, уже полюбившиеся всем произведения. Поздравить юбиляров на сцену областной «Кировки» со своими сюрпризами выйдут и друзья «Любавы» – творческие коллективы Дворца культуры.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264227%2Falbum-139605315_00%2Frev