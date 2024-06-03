Чтобы отправить ребёнка в оздоровительную организацию понадобиться справка по форме 079/у

Это обязательный и важный медицинский документ, рассказала «Парламентской газете» заслуженный врач России, депутат Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко.

Так депутат прокомментировала информацию о том, что со 2 июня введена новая форма справки №079/у о состоянии здоровья ребёнка. Об этом говорится в приказе Минздрава. В ведомстве решили увеличить число сведений, которые нужно внести в справку. В документе будет разнообразная информация. Это и все перенесенные ребенком заболеваниях, травмы, операции, а также наличие у ребенка аллергии, сведения о прививках, антропометрические данные, группа здоровья ребёнка.

Почти все указанные в приказе Минздрава данные предоставлялись и раньше, только в разных медсправках, отметила Татьяна Кусайко. По её словам, изменения, предложенные ведомством, помогут собрать все результаты и сведения о здоровье ребёнка в одном документе.

Задача медицинской организации — отразить все риски во время пребывания ребёнка в лагере, и нововведения этому только поспособствуют, считает парламентарий.

Фото: https://gov-murman.ru