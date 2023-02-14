Чтобы познакомиться со второй половинкой, надо ходить не в клубы, а на работу

Каждый пятый россиянин нашёл свою любовь на работе. В преддверии Дня святого Валентина сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у россиян, где они познакомились со второй половиной. В опросе приняли участие экономически активные граждане, состоящие в браке или отношениях.

Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый встретил свою любовь (20%). Для поиска второй половины 15% опрошенных использовали интернет: 9% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств. Благодаря друзьям нашли свою любовь 11% респондентов. Уличное знакомство переросло в серьёзные отношения у 9% россиян. 6% познакомились в университете, 4% — в школе. Будучи соседями, познакомились и полюбили друг друга 4% россиян, ещё столько же встретились на отдыхе. Знакомство в ресторане переросло в серьезные отношения у 3%. По 2% встретили свою половинку в гостях, магазине и на вечеринке. По 1% опрошенных встретили свою любовь в парке, на даче и в клубе. 1 из 100 рассказал, что знаком со своей половиной ещё с детского возраста. Среди других мест респонденты называли общественный транспорт, свадьбы друзей и родственников, экскурсии, рыбалку, спортивные мероприятия и проч.

Если по стране в целом чаще устраивают личную жизнь на работе, то в столице чаще знакомятся через интернет (в соцсетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях). Москвичи чаще влюбляются в тех, с кем вместе учились в школе, и соседей по дому.

Время проведения опроса: 3—6 февраля 2023 года.

Фото предоставлено пресс-службой Кольской ГМК.