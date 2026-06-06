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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 18:00

Чтобы расслабиться после работы, бухгалтеры смотрят детективы, эйчары — комедии, дизайнеры — триллеры

Чтобы отвлечься после работы, каждый третий россиянин смотрит комедии, каждый пятый — детективы или фантастику. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и онлайн-кинотеатра «КИОН» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 3000 экономически активных граждан из всех округов страны.

Самым популярным жанром кино и сериалов, который помогает россиянам отвлечься после окончания рабочего дня, является комедия (35% голосов). На втором месте — детективы (20%), замыкает тройку фантастика/фэнтези (19%). Триллеры предпочитают 13% опрошенных, мультсериалы и мелодрамы — по 11%, боевики — 9%, военное кино — 8%.

Реже всего упоминались такие жанры как криминал и драма (по 6%). 9% опрошенных вообще не смотрят фильмы и сериалы, ещё 9% затруднились с ответом.

Женщины чаще мужчин отдают предпочтение детективам (22 и 17% соответственно), мелодрамам (19 и 3%) и драмам (8 и 4%). Мужчины, в свою очередь, активнее выбирают фэнтези (22% против 16% среди россиянок), боевики (14% против 4%) и военное кино (11% против 6%).

Молодёжь до 35 лет заметно чаще старшего поколения смотрит мультсериалы (18%). Аудитория 45+ выделяется любовью к детективам (22%) и военному кино (13%), тогда как боевики и фэнтези популярнее у тех, кто младше.

Граждане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, чаще тех, кто получает меньше, выбирают военные фильмы (13% против 8—9% соответственно), но реже — мелодрамы (6% против 11—13%) и комедии (33% против 38—39%). Участники опроса с доходом от 100 до 150 тысяч рублей демонстрирует более активный интерес к фэнтези (26%) и боевикам (12%), а вот мультсериалы смотрят реже (4%). Среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч чуть более высоким спросом пользуются драмы (7%).

Какие жанры предпочитают смотреть после работы представители наиболее распространенных профессий?

Комедии особенно любимы водителями и логистами (52 и 50% голосов соответственно). Детективы чаще других выбирают бухгалтеры и PR-менеджеры (47 и 43%). Фэнтези — офис-менеджеры и пиарщики (по 29%), а также секретари и системные администраторы (по 27%). Военное кино чаще предпочитают охранники (30%) и главные бухгалтеры (23%). Мелодрамы тоже нравятся главным бухгалтерам (31%), а еще продавцам (27%). Мультсериалы популярны у аналитиков (29%), врачей и системных администраторов (по 15%).

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», в будние дни после работы, с 19.00 до полуночи, зрители чаще всего выбирают детективы, комедии и триллеры — эти жанры возглавляют общий рейтинг просмотров за период с 20 мая 2025 года по 20 мая 2026 года. В десятку также входят мелодрамы, фэнтези, драмы, боевики, военные фильмы, романтические комедии и криминал.

Предпочтения мужской и женской аудитории в целом совпадают по ключевым жанрам, но распределяются по-разному. У мужчин в вечернем топе — детективы, комедии, триллеры и боевики. У женщин после детективов популярны мелодрамы и комедии, за ними — триллеры, драмы и фэнтези. Самое активное время просмотра в будние дни — с 19.00 до 20.00.

Время проведения опроса: 20 апреля — 27 мая 2026 года.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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