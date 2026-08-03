Чтобы в домах было больше порядка: в Мурманской области будут дополнительно поддерживать представителей ТСН

В конце прошлой недели губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Первомайского округа города Мурманска. Главными темами обсуждения стало участие горожан в управлении жилищным фондом, благоустройство дворов и системная поддержка активных собственников жилья.

Горожане поднимали острые темы, включая вопросы переселения из аварийного фонда и ремонта инфраструктуры. При этом участники встречи единодушно отметили позитивные изменения в облике округа и города в целом.

Особое внимание глава региона уделил инициативным руководителям товариществ собственников жилья и недвижимости.

«Каждый рабочий выезд я обязательно завершаю встречей с людьми, ведь все изменения в городе и области мы делаем именно для вас. Самое яркое впечатление от сегодняшней встречи — это большое количество руководителей ТСЖ и ТСН. Это люди, которые взяли на себя ответственность и эффективно управляют домами. Мы обязаны поддерживать таких активных собственников. Чтобы выработать действенные меры помощи, я проведу специальную встречу председателей ТСЖ и ТСН. Нам важно развивать это движение, чтобы жителям не приходилось разыскивать недобросовестные управляющие компании, а была возможность самим наводить порядок в своих домах.

Приятно слышать, что наши программы, такие как «На Севере — твой проект» и проекты ямочного ремонта, реально работают. Люди объединяются, голосуют, подают заявки и получают конкретный результат: обновлённый двор или отремонтированную дорогу. Я искренне благодарю каждого, кто проявляет заботу о своём доме и придомовой территории. По итогам предстоящей встречи с председателями ТСЖ мы проработаем запуск специальных программ поддержки для таких активистов», — сказал Андрей Чибис.

По итогам встречи профильным министерствам и администрации Мурманска дан ряд поручений по проработке озвученных жителями вопросов, а также по подготовке повестки предстоящей встречи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572021/#&gid=1&pid=2