Чтобы восстановить теплоснабжение в домах мурманчан, главе города пришлось выйти из отпуска

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл совещание по вопросу отопления жилых многоквартирных домов в областном центре. На встрече присутствовали представители прокуратуры административных округов города Мурманска, ресурсоснабжающих организаций АО «МТЭЦ», АО «МЭС», государственной жилищной инспекции Мурманской области, а также руководители 14 управляющих организаций, в отношении которых продолжают поступать обращения граждан по вопросам, связанным с отоплением в квартирах.

Отопительный сезон в жилых домах Мурманска стартовал в первый день осени. В соответствии с законодательством Российской Федерации управляющие организации обязаны произвести регулировку внутридомовых систем теплоснабжения в течение 5 суток с момента подачи отопления, то есть управляющие организации должны были закончить регулировки внутридомовых сетей теплоснабжения шестого сентября.

– Я сегодня принял решение выйти из своего отпуска, для того чтобы провести внеочередное заседание по вопросам теплоснабжения, так как от жителей города Мурманска продолжает поступать информация о предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению ненадлежащего качества, – рассказал Евгений Никора. – На данный момент жильцы более 175 квартир в областном центре обратились с жалобами. После сегодняшнего разговора с управляющими организациями мы в ближайшее время решим все вопросы, касающееся подачи тепла в дома.