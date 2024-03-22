Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию

Россияне стали чаще утверждать: чтобы зарабатывать больше, нужно вовремя переквалифицироваться. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

32% россиян уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается. По мнению 14% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше. 13% говорят о переквалификации: освоении других более высокооплачиваемых профессий. Активность, целеустремленность и проявление инициативы — качества, которые приведут к высокой зарплате по мнению каждого десятого опрошенного. По 7% россиян предлагают найти подработку и развивать интеллект, 6% — заняться предпринимательской деятельностью.

5% считают, что следует научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 4% считают самым важным в этом вопросе связи и знакомства. Искать источники пассивного дохода и продвигаться по карьерной лестнице предлагают 3 и 2% россиян соответственно.

Среди других способов повышения заработка: сменить приоритеты в жизни, полюбить свою работу, мечтать о деньгах, верить в себя, разобраться с личной мотивацией.

За три года выросло число россиян, которые советуют переквалифицироваться тем, кого не устраивает размер зарплаты (+9 процентных пунктов).

Время проведения открытого опроса: 8—20 марта 2024 года.