Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 16:50
«Чудо рукотворное» во Дворце культуры «Судоремонтник»
Сегодня во Дворце культуры «Судоремонтник» (мкр. Росляково) состоялась ярмарка творческих идей «Чудо рукотворное».
Талантливые мурманские мастера представили свои работы в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Это бисероплетение, вязание, лоскутное шитье и многое другое.
Как сообщает администрация города Мурманска, НСК «Мастерская исторического костюма «Светлица» и НСК «Клуб исторической реконструкции «Фьорд» из Североморска провели для гостей несколько игр.
Также организаторы подготовили концерт с участием творческих коллективов ДК «Судоремонтник».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24219&page=1
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