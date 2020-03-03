Чудо случилось! Семьи из Колы получили сертификаты на приобретение собственного жилья

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава муниципального образования г. Кола Светлана Чукарева вручили четырём семьям из Колы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В последние годы данная областная программа активно реализуется в Кольском районе. В ней могут участвовать молодые семьи до 35 лет не имеющие собственного жилья. Поддержка оказывается существенная, на приобретение квартир каждому участнику выделяется порядка одного миллиона рублей.

- Лидером по выдачи данных свидетельств у нас является посёлок Мурмаши, - отметил Александр Лихолат. – В прошлом и этом году подобные сертификаты у нас получили двадцать семей проживающих в посёлке. Чуть отстает районный центр. За два года свои жилищные условия у нас улучшили шесть семей. У нас есть и собственные программы по улучшению жилищных условий нуждающимся семьям. К примеру, в прошлом году мы купили и отремонтировали трёхкомнатную квартиру многодетной семье из Туломы. Там шестеро детей, до этого они вынуждены были ютиться в маленькой однушке. Конечно это очень хорошее подспорье для наших жителей. Они не уезжают с севера, а приобретают здесь собственное жильё и остаются жить и работать. Более того, мы будем инициировать внесение изменений в закон Мурманской области о том, чтобы увеличить возраст участников данной программы. У нас очень много семей, которые тоже хотят улучшить свои жилищные условия, но им уже больше 35 лет. Мы предлагаем сделать эту программу до 40 лет.

- За последние несколько лет стоимость жилья в Коле практически сравнялось с Мурманском, - подчеркнула Светлана Чукарева. – Это говорит о том, что в районном центре становиться жить всё комфортнее. У нас есть прекрасные школы, детские сады, медицинские учреждения, учреждения культуры. В этот юбилейный для Колы год у нас появиться набережная, начнется строительство бассейна. Мы очень хотим, чтобы наши горожане остались жить у нас и дальше.

Одними из участников программы была и жительница Колы Дарья Филиппова и её восьмилетняя дочь Милания. Сегодня они тоже получили сертификат на приобретения собственного жилья. До этого мама с дочкой жили на съёмной квартире, пишет администрация Кольского района.

- Мы получили свидетельство на сумму чуть большее 600 тысяч рублей, планируем её использовать, как первоначальный взнос по ипотеке, - рассказала Дарья Филиппова. – Мы подавали заявление на участие в программе год назад, теперь присматриваем себе квартиру. Хотим купить двух- или трёхкомнатную. Для нас это настоящий праздник, мы очень долго хотели собственное жильё и вот чудо случилось!