Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый представитель поколения Z

Среди множества слухов о поколении Z есть стойкий миф о том, что современным молодым людям ничего не стоит сменить работодателя на другого, что они вообще не переживают по поводу работы. Однако эксперты сервиса «SuperJob» выяснил, что это не совсем так.

Реже всего чувство вины испытывают вовсе не зумеры, а те, кому сейчас за 45 лет. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих опыт увольнения по собственному желанию.

74% россиян не испытывают чувства вины перед работодателем за своё решение уволится по собственному желанию: «Только чувство облегчения», «Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями».

Каждый пятый россиянин (20%) рассказал о том, что ему было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (25 и 15% соответственно).

Тревожность при увольнении больше свойственна поколению Y (26% опрошенных в возрасте 25—35 лет). Зумеров, испытывающих чувство вины за увольнение, — 22%. Реже всего переживают россияне старше 45 лет (16%).

Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, — педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.

Время проведения опроса: 18—30 октября 2024 года.