2 из 3 россиян вдохновляют и мотивируют истории карьерного успеха других людей. Чаще остальных откликаются на примеры чужого взлёта женщины, те, кто моложе, и те, кто зарабатывает больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

66% россиян вдохновляют и мотивируют истории успеха других людей в работе и карьере, причем женщины значительно чаще мужчин заявляют об этом (72% против 61% соответственно).

Каждого седьмого примеры чужого успеха раздражают или расстраивают. Практически каждый пятый затруднился оценить их влияние.

Более молодые граждане (до 34 лет) реже затруднялись с ответом на данный вопрос — среди них высока доля и тех, кто вдохновляется подобными историями (7 из 10 ответивших), и тех, кого эти примеры раздражают (каждый четвертый).

Чужой успех чаще мотивирует тех, кто зарабатывает больше: 71% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей против 57% среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей в месяц.

Время проведения опроса: 23—26 августа 2024 года.