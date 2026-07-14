Цифра полугодия: 1723 постановления от Гострудинспекции в Мурманской области о назначении административного наказания

За 6 месяцев с начала 2026 года Гострудинспекцией в Мурманской области вынесено 1723 постановления о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ.

Согласно ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ непредставление в установленный федеральным законом от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных п. 2.1 ст. 6 указанного федерального закона влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

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