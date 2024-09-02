Цифровая неделя: «Научка» приглашает учащихся и студентов первых курсов средних и высших учебных заведений

Мурманская областная научная библиотека с 3 по 8 сентября проводит для учащихся и студентов первых курсов средних и высших учебных заведений мероприятия в рамках цифровой недели «Электронное PROчтение», посвящённые Дню знаний.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в эти дни пройдут:

- экскурсии по библиотеке: знакомство с залами библиотеки и направлением их работы. После экскурсии – посещение музея «Когда компьютеры были большими», в котором представлены электронно-вычислительные машины, носители информации, периферийные устройства и средства вычисления;

- обзоры онлайн-услуг сайта библиотеки: онлайн-консультант, виртуальный библиограф, электронная доставка документов, информирование о новых изданиях, заказ и продление литературы;

- обзоры электронных ресурсов по направлениям учебной деятельности студентов. Первокурсникам будет предложено пройти регистрацию в электронных базах данных для работы в удалённом режиме.

Предварительная запись по телефону 8 (8152) 45-48-35.

Мероприятия будут проходить 3-8 сентября с 12.00 до 17.00 в учебном классе (3-й этаж библиотеки).

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457280778%2Falbum-44573273_00%2Frev