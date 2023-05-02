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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 11:00

Цифровая платформа МСП.РФ начала сама предлагать предпринимателям подходящие им меры поддержки

На Цифровой платформе МСП.РФ заработал механизм адресного подбора услуг и мер поддержки для предпринимателей. Проактивный режим разработан Корпорацией МСП и в тестовом режиме функционировал с декабря 2022 года. С помощью специального алгоритма платформа оценивает цифровой профиль бизнеса и предлагает актуальные, подходящие конкретному предпринимателю меры поддержки.

«Проактивный подбор мер поддержки — это по факту новый формат коммуникации государства и бизнеса. Его реализация — один из приоритетов, закрепленных в концепции создания Цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Благодаря запуску нового алгоритма теперь государство буквально само приходит к предпринимателю и показывает, чем оно готово помочь именно его бизнесу», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В новом, проактивном режиме Цифровая платформа не только подбирает подходящие меры поддержки на основании профиля бизнеса, но и самостоятельно проверяет соответствие предприятия условиям получения каждой меры поддержки. Алгоритм МСП.РФ также анализирует, что может помешать пользователю получить поддержку от государства. Для работы алгоритма необходимо, чтобы цифровой профиль бизнеса был активирован. Сейчас алгоритму доступна его проверка на более чем 20 основных стоп-факторов. Они предусмотрены как федеральным законодательством, так и региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими предоставление господдержки.

По итогам обработки данных Цифровая платформа МСП.РФ предлагает пользователю адресно подобранные меры, параметрам которых он полностью соответствует, и может сразу перейти к подаче заявки, в которую автоматически включатся известные платформе данные. Для него также составляется перечень потенциально доступных мер: по ним выявлены стоп-факторы, которые нужно устранить, чтобы не получить отказ по заявке. Платформа при этом подскажет, как исправить недостатки, где получить или проверить недостающие сведения. Уже сегодня предпринимателям в регионах доступна в онлайне большая часть предоставляемых субъектами РФ мер поддержки.  К платформе подключены 85 субъектов страны. Так, юридическое лицо из Новосибирской области, ведущее деятельность в области права, может получить 38 из 52 доступных на платформе региональных мер поддержки, а индивидуальному предпринимателю из Республики Татарстан, который занимается разработкой программного обеспечения, предлагается 37 мер из 55.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям МСП.РФ во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и свыше 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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