Цифровая революция: навыки, которые превращают обычных бухгалтеров в самых востребованных специалистов

Ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила: в Мурманской области стремительно растёт спрос на бухгалтеров с цифровыми навыками. Регион формирует повышенный запрос на специалистов, которые уверенно работают с современными системами автоматизации.

Цифровая трансформация профессии

Профессия бухгалтера переживает настоящую цифровую революцию. Анализ данных hh.ru показывает стремительный рост спроса на цифровые компетенции. Заметный прирост в Мурманской области демонстрирует навык работы с «1С: УСН» — в 19 раз за три года, что отражает ускоренную цифровизацию процессов в малом бизнесе региона.

Среди инструментов классической автоматизации выделяются «1С: Предприятие 8» (+140%) и «1С: Зарплата и кадры» (+114%), продолжающие активно укреплять позиции в требованиях работодателей. Навыки электронного взаимодействия также развиваются: СБИС показывает рост на 75%.

Традиционные инструменты остаются значимыми: «1С: Бухгалтерия» (+39%) и «1С: Документооборот» (+34%) стабильно присутствуют в структуре ключевых цифровых компетенций бухгалтера региона.

Данные hh.ru подтверждают: современный бухгалтер — это не просто счетовод, а многопрофильный специалист, одинаково уверенно работающий как с налоговой отчетностью, так и с облачными сервисами, системами маркировки и электронного документооборота.

«Мы наблюдаем фундаментальную трансформацию профессии бухгалтера. Если раньше ключевыми были навыки работы с электронным документооборотом и подготовкой отчётности, то сегодня работодатели ищут специалистов, которые уверенно работают с современными системами автоматизации бухгалтерского учёта и цифровыми инструментами. Это не просто тренд, а требование времени: современный бухгалтер становится оператором комплексных технологических решений», — поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

«Спрос на бухгалтеров демонстрирует уверенный рост: по данным hh.ru и банка «Точка», за последние десять лет число вакансий для них выросло на впечатляющие 318%. Мы видим, как меняется портрет идеального кандидата: компании всё чаще ищут специалистов, которые разбираются не только в классическом учёте, но и в цифровых инструментах, аналитике и автоматизации бизнес-процессов.

В нашей практике закрытие таких позиций занимает около двух недель — почти вдвое быстрее среднего по рынку. Это объясняется тем, что мы сами работаем в HR-Tech и глубоко специализируемся на подборе: наши внутренние процессы выстроены на основе собственных технологий. Показательно, что средний срок работы бухгалтеров в команде составляет 4–5 лет, что подтверждает не только стабильность, но и точность нашего подхода к подбору специалистов новой формации», — комментирует Ксения Степанова («HRD Skillaz»).

Рост спроса и зарплат

С января по начало октября 2025 года работодатели РФ разместили на hh.ru свыше 226 тысяч вакансий для бухгалтеров. Лидером по объёму спроса остаётся Центральный федеральный округ (включая Москву) — 87 тысяч вакансий, или 38%. На втором месте — Приволжский округ (38,1 тысячи, 17%), на третьем — Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург (29,1 тысячи, 13%). Мурманская область формирует почти 3% всех вакансий СЗФО.

Медианная зарплата бухгалтеров региона демонстрирует положительную динамику: с начала года она выросла с 68 до 80 тысяч рублей, прирост составил 12 тысяч рублей. Примечательно, что предлагаемые работодателями зарплаты практически совпадают с ожиданиями соискателей — разница составляет +3,3 тысячи рублей.

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
