Цифровая трансформация: вместе с технологиями приходят и угрозы

Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и бизнеса. Вместе с развитием технологий возникают новые угрозы и риски - современные организации сталкиваются с постоянно растущими угрозами киберпреступлений. Статистика показывает, что количество атак растёт ежегодно, причём многие инциденты приводят к значительным финансовым потерям и ущербу деловой репутации.

По результатам ряда исследований, Россия сегодня в тройке стран с самым высоким уровнем киберпреступности. По данным компаний, специализирующихся на информационной безопасности, число кибератак на российские предприятия в 2024 году достигло порядка 130 тысяч – это в два с половиной раза больше, чем в 2023-ем.

По информации компаний, специализирующихся на предоставлении услуг информационной безопасности, защититься от кибератак на 100 процентов невозможно. Однако избежать катастрофического финансового удара и обеспечить стабильное функционирование бизнеса поможет страхование киберрисков.

О данном виде страхования рассказал председатель комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Дмитрий Чмиль в рамках региональной научно-технической конференции «Арктика — территория цифровизации».

«Страхование киберрисков – это относительно новый вид страхования, он появился в конце 90-х, а в России – где-то 10-12 лет назад. За последние 30 лет произошёл огромный скачок в развитии цифровых технологий. Сейчас сложно себе представить организацию или предприятие без компьютеров и интернет-хранилища с цифровой информацией. Рискам подвержены компании из абсолютно любой отрасли, но больше всего компании из сфер, в которых могут быть объекты критической информационной инфраструктуры: энергетика, промышленность, транспорт, финансовый сектор, связь, здравоохранение, а также компании из других сфер, перерыв в коммерческой деятельности которых может вылиться в серьезные убытки», - подчеркнул Дмитрий Чмиль.

В случае кибератаки потребуются очень большие финансовые и человеческие ресурсы для того, чтобы восстановить хозяйственную деятельность. При этом страхование киберрисков покрывает убытки, вызванные нарушениями информационной безопасности, такими как взломы сетей, утечка конфиденциальных данных, фишинговые атаки и DDoS-атаки. Оно обеспечивает защиту финансовых активов компаний, включая покрытие расходов на восстановление поврежденных данных, возмещение убытков клиентам и третьим лицам, расходы на юридические услуги и PR-кампании по восстановлению репутации. Также компания может пострадать не только от кибератаки. Это может быть непредвиденный технический сбой, ошибки сотрудника или подрядчика, которые привели к сбоям, и даже кибервымогательство.

Несмотря на уже достигнутый прогресс, ситуация на рынке киберстрахования в России продолжает оставаться достаточно неоднозначной.

«Киберстрахование остаётся очень молодым и сложным видом страхования. Для оформления соответствующего договора требуется подробный аудит IT-системы, к чему не все клиенты могут быть готовы. Также многие компании, опасаясь за свою репутацию и возможные последствия, прикладывают все усилия для сокрытия информации о кибератаках, утечках персональных данных и убытках», - подчеркнул Дмитрий Чмиль.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
