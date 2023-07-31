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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 16:00

Цифровизация Мурманской области идёт высокими темпами: Кольское Заполярье в десятке лучших регионов по цифровой трансформации городского хозяйства

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что высокими темпами продолжается цифровизация Мурманской области.

«На прошлой неделе глава Минстроя России Ирек Файзуллин наградил Мурманскую область как одного из лидеров индекса IQ регионов по цифровой трансформации городского хозяйства. По этому показателю мы в десятке лучших по стране. Благодарю коллег, это достойный результат и дальше надо двигаться только вперёд», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках реализации плана «На Севере — жить» выдано более 26 тысяч единых карт жителя Мурманской области, а партнёров этого проекта уже 55. 

В МФЦ региона предоставляется 200 государственных и муниципальных услуг. Всего за первые полгода северянам оказано более 15 тысяч услуг. В рамках системы общественного видеонаблюдения и мониторинга установлено свыше 6,5 тысяч видеокамер по Мурманской области, не считая мониторинга объектов строительства и благоустройства. На портале «Наш Север» решено более 35 тысяч вопросов.

«Принципиально важна эта чёткая и быстрая реакция, на те запросы людей, которые появляются. Прошу не сбавлять темпы цифровизации, чтобы информации и удобных сервисов для северян было как можно больше. Отдельный вопрос – безопасность, качество работы городского хозяйства, транспорта – все системы, которые у нас сегодня на службе людей для повышения качества работы», – отметил в завершение Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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