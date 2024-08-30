Цифровизация в медицине и обучение ИТ: новые возможности в рамках обновленного плана «На Севере – жить»

28 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о новых цифровых возможностях, которые легли в основу обновленного стратегического плана «На Севере – жить».

«Помимо вещей, связанных с видеоаналитикой, которая уже активно применяется на территории региона, важно, чтобы люди могли использовать удобные сервисы и для них открывались новые цифровые возможности. Одна из главных задач, которую мы перед собой ставим – покрыть связью федеральные трассы. Да, это недешево, но шаг за шагом мы сможем обеспечить эту работу», – сказал он.

Отдельной темой доклада губернатора стало применение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в сфере здравоохранения.

«Цифровизация в медицине – наш отдельный акцент, у нас есть понимание, что делать, а также поддержка серьёзного партнёра. Мы договорились со «Сбером», что запустим пилот в Мурманской области, когда ряд заболеваний можно будет диагностировать благодаря дистанционному мониторингу пациентов», – рассказал Андрей Чибис.

Глава региона рассказал также об образовательных проектах, реализуемых совместно со Сбером – центре цифрового искусства «Муза» и школе цифровых технологий «Школа 21».

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, «Муза» – это центр обучения школьников востребованным цифровым профессиям, который откроется в следующем году на базе бывшего кинотеатра «Родина», это будет первый такой центр в нашей стране», – подчеркнул губернатор.

«Школа 21» же больше подойдёт тех, кто хочет пройти курсы переподготовки и повысить уровень своих компетенций в ИТ-сфере.

«Сейчас мы уделяем особое внимание ИТ-специальностям и поддержке молодых специалистов», – резюмировал Андрей Чибис.

Напомним, в основу обновленного стратегического плана «На Севере — жить» вошли свыше 72 тысяч предложений самих жителей Мурманской области, среди которых развитие портала «Наш Север» и проекта «Единая карта жителя Мурманской области», а также внедрение искусственного интеллекта в сфере ЖКХ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/