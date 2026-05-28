«Цифровой код Севера»: в Мурманской области прошло первое заседание региональной комиссии по внедрению искусственного интеллекта

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера под председательством губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области состоялось первое заседание межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Его главной темой стало системное внедрение ИИ-технологий в экономику, социальную сферу и управление региона.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул, что создание комиссии – важный шаг в реализации федеральной задачи, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным.

«Наша задача – перейти от разрозненных пилотных проектов к системной цифровой трансформации экономики, социальной сферы и государственного управления Мурманской области. Искусственный интеллект для нас – это не просто модный тренд, а инструмент повышения эффективности управления и способ сделать жизнь северян комфортнее и качественнее», — отметил Андрей Чибис.

Отдельное внимание губернатор уделил подготовке кадров для цифровой экономики. Он сообщил, что Мурманская область стала победителем грантового конкурса Минпросвещения России. В 2027 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий будет создан образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет» – «Цифровой код Севера». На реализацию проекта направят 250 миллионов рублей. Кластер создаётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и народной программы «На Севере – жить!». Для студентов откроют современные лаборатории по программированию, искусственному интеллекту, информационной безопасности, веб-разработке, беспилотным авиационным системам и квантовым коммуникациям. Партнерами проекта станут ведущие ИТ-компании.

Советник губернатора, проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университета Екатерина Калачикова также подчеркнула важность трансформации высшего образования в условиях приоритетных задач внедрения передовых технологий:

«В конце 2025 года была разработана стратегия развития МАУ, предусматривающая его трансформацию в AI-native университет. Это модель, в которой искусственный интеллект становится не отдельным инструментом, а частью всей системы подготовки кадров, исследований и работы с индустриальными задачами региона. Наш приоритет — подготовка специалистов нового типа, которые умеют применять ИИ для решения реальных задач экономики, государственного управления и социальной сферы».

Уже сейчас в регионе внедрен ряд ИИ-инструментов. В здравоохранении используются система поддержки принятия врачебных решений Webiomed и платформа анализа медицинских изображений «МосМедИИ», работает голосовой помощник для записи к врачу. В сфере ЖКХ виртуальный помощник региональной линии 0051 также помогает обрабатывать обращения жителей. В государственном управлении применяются инструменты автопротоколирования, в социальной сфере внедряются технологии анализа бизнес-процессов и автоматизации подбора вакансий на портале «Работа России».

«Мы сейчас прорабатываем подход, который позволит с помощью технологий искусственного интеллекта анализировать работу исполнительных органов с целью оптимизировать процессы, выполняемые сейчас в ручном режиме. В дальнейшем ИИ будет применяться также в предоставлении населению социальных услуг, чтобы граждане могли получать все необходимое более оперативно, а иногда и в проактивном режиме», – подчеркнула министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Подводя итоги заседания, Андрей Чибис подчеркнул, что ключевая задача региона – не просто внедрение современных технологий, а создание системы управления на основе данных, которая позволит повысить качество жизни северян и эффективность работы всех отраслей.

