«Цифровой ликбез»: стартовал новый сезон проекта для повышения киберграмотности

Дан старт новому сезону масштабного просветительского проекта «Цифровой ликбез», направленного на повышение цифровой грамотности и укрепление навыков кибергигиены среди школьников, учителей и родителей. Инициатива призвана помочь пользователям уверенно и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве.

Организаторами проекта выступили ведущие компании, являющиеся лидерами цифровой трансформации: «VK», Благотворительный фонд «Сбербанка» «Вклад в будущее», «Авито», «СКБ Контур» и «Лаборатория Касперского». Объединив экспертизу, они создали доступный и качественный образовательный контент для широкой аудитории.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, просветительские материалы «Цифрового ликбеза» помогут пользователям развить критическое мышление и научиться принимать взвешенные решения в Сети. Проект является открытым и доступен для всех, кто стремится стать более грамотным и защищенным пользователем современных технологий.

Ознакомиться с полной коллекцией обучающих видео и материалов можно бесплатно на официальном сайте проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555195/#&gid=1&pid=1