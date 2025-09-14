Цифровой опыт для будущих лидеров: участники программы «Герои Севера» прошли стажировку в Минцифры Кольского Заполярья

В Министерстве цифрового развития Мурманской области завершилась программа стажировки «Героев Севера», которая была инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина, как аналог федерального проекта «Время Героев». За неделю ее участники углубились в детали работы ведомства и его структуры, успешно выполнили практические задания, а также посетили подведомственные организаций.

«Два участника программы «Герои Севера» – Марк Михеенко и Кирилл Федоров – прошли комплексную стажировку в Министерстве цифрового развития Мурманской области. Они посетили наши ключевые учреждения – это Центр информационных технологий, Кольский геологический информационно-лабораторный центр и МФЦ. Уделили внимание и практическим заданиям, включая тестирование системы искусственного интеллекта для автоматической расшифровки видеотрансляций», – сообщила исполняющая обязанности министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова.

В Центре информационных технологий участники программы получили уникальную возможность погрузиться в мир современных сервисов региона, которые создаются в рамках масштабного губернаторского плана «На Севере – жить!».

Наибольшее внимание участников привлекли Система общественного наблюдения и аналитики Мурманской области и портал «Наш Север». Эти проекты вызвали живой интерес, предоставив возможность изнутри увидеть механизмы работы цифровых платформ.

Участники программы отметили не только техническую сторону создания сайтов и разработки сервисов, но прямое общение со специалистами. Открытое взаимодействие позволило задавать им актуальные вопросы и делиться собственными идеями как непосредственным пользователям.

«Такой формат знакомства с ИТ-инфраструктурой региона дает качественное понимание того, как современные технологии меняют жизнь северян и открывают новые горизонты для развития области. Этот практический опыт, безусловно, пригодится участникам программы в будущем, особенно, если они начнут работать в сфере государственного и муниципального управления», – уверен руководитель Центра информационных технологий Мурманской области Сергей Кудинов.

В завершение экскурсии руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев рассказал гостям, как специалисты Центра управления регионом помогают выстраивать диалог между жителями и органами власти, а также участвуют в решении актуальных для населения вопросов.

«Для нас важно показывать работу ЦУР изнутри, ведь именно здесь формируется системный подход к обратной связи с жителями. Мы не просто фиксируем обращения, а сопровождаем их до решения, взаимодействуя с органами власти и муниципалитетами. Рад, что участники программы смогли увидеть этот процесс своими глазами», – отметил руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Важным направлением работы Кольского геологического информационно-лабораторного центра остаются исследования природных сред и вод для крупнейших горнодобывающих предприятий региона. В ИТ-сфере он реализует картографические продукты, информационно-аналитическую систему природопользования, которая включает в себя обширную аналитическую, геологическую и картографическую информацию, и автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте.

В МФЦ Мурманской области Героям Севера представили комплексную картину работы современного центра государственных услуг и рассказали о системе обслуживания заявителей, основанной на принципах бережливого производства. Например, раньше, при получении талона электронной очереди заявитель сталкивался с внушительным списком из 200 услуг.

Она также рассказала про услуги, которые участники СВО и члены их семей могут получить в многофункциональных центрах, продемонстрировала работу криптокабины, расположенной в МФЦ Первомайского округа Мурманска, которая необходима для получения загранпаспорта нового образца.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, с 1 сентября 2025 года во всех отделениях МФЦ Мурманской области на площадках секторов пользовательского сопровождения, в Центрах цифровых компетенций организовано информирование о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Данные о выплатах и льготах, положенных ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и их родственникам собраны на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разделе «Меры поддержки для Защитников Отечества».

Стажировка участников программы «Герои Севера» в Министерстве цифрового развития завершилась в пятницу общим собранием с подведением итогов в формате обратной связи для ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553367/#&gid=1&pid=6