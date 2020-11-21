«Цифровой регион»: Андрей Чибис выступил с экспертной лекцией на площадке РАНХиГС

Губернатор Андрей Чибис выступил с экспертной лекцией «Цифровой регион» на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России в Москве. В эти дни в Высшей школе государственного управления проходит образовательная программа профессиональной переподготовки «Executive Master in Public Management» (ЕМРМ).

Глава региона поделился с участниками модуля «Глобальные тренды развития. Новые методы управления в цифровом мире» опытом внедрения стандарта «Умный город» в Заполярье. Андрей Чибис напомнил, что в целом проект направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни людей. Для Мурманской области, региона с суровым климатом, по словам губернатора, цифровые решения имеют особенно важное значение.

«В этом зимнем сезоне для решения проблемы уборки территорий от снега внедрена новая система контроля работы коммунальной техники. В одном из микрорайонов Мурманска этот процесс успешно запущен. С октября ведётся мониторинг 40% машин, к декабрю выйдем на 100% и запустим мониторинг ручной уборки территорий», – сказал Андрей Чибис.

Отвечая на вопрос о развитии инвестиционного потенциала Заполярья, губернатор акцентировал внимание на действующей системе преференций для резидентов территории опережающего развития и Арктической зоны РФ. Интерес потенциальных инвесторов к ТОР «Столица Арктики» заметно растет. В июле заработала удобная информационная платформа – Инвестиционный портал Мурманской области. На сайте создан личный кабинет инвестора, функционируют навигаторы мер поддержки, инвестпроектов и площадок.

Говоря о внедрении цифровых технологий в разные сферы жизни, Андрей Чибис отметил, что в центре внимания всегда должен оставаться человек, и в качестве успешного примера действующей региональной системы взаимодействия с жителями привёл информационный портал «Наш Север».

«Через сервис народного контроля мы получаем сигналы от северян. Порядка 10 тысяч сообщений уже поступило на портал. Система позволяет по-настоящему видеть проблемы на местах и решать их. Срок рассмотрения обращений не 30, а 10 рабочих дней. По отдельным категориям – всего двое суток», – подчеркнул глава Мурманской области.

Одним из важных этапов на пути к цифровизации и повышению качества жизни на Севере губернатор назвал открытие Центра управления регионом. ЦУР – часть масштабного проекта «Умный регион», где на основе предложений и жалоб северян будут формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию.

«Масштабный проект предусматривает поэтапное внедрение новых цифровых систем. Ключевая задача для всей команды – повысить скорость реакции на проблемы и запросы жителей области. Если нам удастся реализовать все задуманное в ближайшие три года – это будет победа», – в завершении выступления сказал Андрей Чибис.

Как сообщает регионально Министерство информационной политики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России реализует дополнительную профессиональную программу «Executive Master in Public Management (ЕМРМ) – Мастер государственного управления для руководителей».

Цель – подготовка перспективных кадров и эффективное раскрытие управленческого потенциала в рамках государственной службы. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. Среди участников: государственные служащие федерального, регионального и муниципального уровней, представители законодательной власти, руководители частных компаний и общественных движений.