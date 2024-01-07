Цифровой рубль хорошо, но наличка тоже неплохо

По данным сайта Центробанка, объём наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. С января по ноябрь прошлого года остатки наличных на руках у россиян выросли на 1,56 триллиона рублей (+9,6%).

За неполный декабрь (по данным на 28 декабря) объём наличных у россиян увеличился ещё на 374,7 миллиарда рублей. Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении составил 1,94 триллиона рублей.

Между тем, как сообщали в Федеральной таможенной службе (ФТС) в конце декабря, россияне в 2023 году пытались незаконно перевезти через границу на 10,5% меньше наличности, чем в 2022-м.

В общей сложности сотрудники ведомства изъяли у 11,3 тысячи пассажиров 1,88 миллиарда в рублевом эквиваленте. Чаще всего у граждан находили доллары и евро. Самыми «популярными» направлениями для вывоза денег оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Азербайджан, Узбекистан, Израиль и Сербия, для ввоза — Турция, ОАЭ и Азербайджан, пишет «ПГ».