Мурманская область. Арктика (16+)16.01.26 12:00

Цифровой скачок в метрологии: hh.ru выявил новые требования в вакансиях метрологов по СЗФО

Аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали рынок труда в области метрологии в России и отдельно в СЗФО и выявили рост спроса на специалистов отрасли, увеличение предлагаемых зарплат в вакансиях и растущие требования к цифровым компетенциям метрологов.

Динамика спроса: рынок демонстрирует рост

В минувшем году российские работодатели разместили почти 7 тысяч вакансий для специалистов метрологии. Количество предложений за год по России увеличилось на 5%. В Северо-Западном федеральном округе в 2025 году также отмечается рост количества вакансий на 3% за аналогичный период. Работодатели СЗФО разместили почти тысячу вакансий в прошлом году.

Среди регионов СЗФО прирост вакансий за минувший год по сравнению аналогичным периодом 2024 года отмечается в: Новгородской области — в 2,1 раза; Псковской области — 1,2 раза; Санкт-Петербурге — на 5%.

Наибольшая доля вакансий метрологов по итогам 2025 года в СЗФО пришлась на Петербург (70% от общей доли метрологов по округу), на Ленобласть (11%), на Калининградскую область (4%), на Новгородскую область (3%).

Зарплатные предложения в вакансиях

Рост спроса закономерно привёл к повышению уровня оплаты труда. В целом по России медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для метрологов по итогам 2025 года составила 78600 рублей, что на 15% больше, чем в 2024 году.

В Северо-Западном федеральном округе рост медианных зарплатных предложений оказался ещё более существенным. Медиана в вакансиях для метрологов по итогам 2025 года достигла 88300 рублей, увеличившись на 18% в сравнении с 2024 годом.

Среди регионов СЗФО самые высокие медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях в: Ленинградской области — 107500 рублей; Санкт-Петербурге — 93400 рублей; Мурманской области — 80000 рублей.

Цифровая трансформация профессии: новые требования работодателей

Анализ ключевых навыков, указанных в вакансиях, за последние два года показывает качественное изменение требований к метрологам. В 2025 году в предложениях работы стали чаще появляться цифровые навыки, например, «Работа с базами данных» (2% — доля от всех вакансий). Для сравнения, в 2023 году этот навык упоминался реже — только в 0,6% от всей доли вакансий. Также в сотне вакансий появились и новые значимые требования, которые в 2023 году работодатели не указывали: «Автоматизация технологических процессов (АСУ ТП)» (3%), «Высокий уровень цифровых компетенций» (1%), «КИС метролог» (1%), «Метрологические исследования и интерпретация данных» (1%), ERP (0,3%), и «Навыки статистической обработки данных» (0,3%).

«Рынок труда для метрологов переживает период двойного роста: количественного — в виде увеличения числа вакансий, а также качественного – в виде усложнения требований к специалистам. Сегодня от метролога ждут не только глубоких профессиональных знаний, но и цифровой грамотности, умения интегрироваться в автоматизированные производственные системы и работать с данными. Рост предлагаемых зарплат в вакансиях подтверждает высокую ценность таких кадров для работодателей», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

