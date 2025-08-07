«Цифровой захват»: жителей Мурманской области предупреждают о новой схеме мошенников в мессенджерах

Мошенники разработали новую схему обмана, завязанную на вымогательстве и блокировке аккаунтов в мессенджере «Телеграм». Из-за него люди теряют доступ к своим аккаунтам.

Злоумышленники отправляют пользователю приглашение в чат с безобидным, на первый взгляд, ботом. Стоит только нажать кнопку «Start» и аферисты меняют имя бота, маскируя его под официальный сервис, например, «Telegram Wallet». Незаметно для жертвы её делают владельцем этого бота.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, далее начинается шантаж: мошенники требуют выкуп под угрозой блокировки аккаунта. Если отказать – запускается волна жалоб на бота. «Телеграм» реагирует на наплыв спама и удаляет бота вместе с учётной записью запустившего его пользователя. В итоге, нажатием всего одной кнопки, человек лишается доступа к своему аккаунту.

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области, советует, как действовать, если вы попали в подобную ситуацию: «Прежде всего, ни в коем случае не переводите деньги – это не гарантирует решение проблемы. Лучше всего – сразу остановить и заблокировать подозрительного бота, заодно обратиться в официальную службу поддержки мессенджера. Чтобы не стать жертвой «цифрового захвата», соблюдайте базовые правила – избегайте подозрительных предложений, ссылок, сообщений – особенно, если вам их присылают незнакомцы. Проверяйте подлинность аккаунтов, даже, если они якобы принадлежат службе поддержки».