В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»Объём вкладов жителей Мурманской области продолжает расти
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.08.25 12:30

«Цифровой захват»: жителей Мурманской области предупреждают о новой схеме мошенников в мессенджерах

Мошенники разработали новую схему обмана, завязанную на вымогательстве и блокировке аккаунтов в мессенджере «Телеграм». Из-за него люди теряют доступ к своим аккаунтам.

Злоумышленники отправляют пользователю приглашение в чат с безобидным, на первый взгляд, ботом. Стоит только нажать кнопку «Start» и аферисты меняют имя бота, маскируя его под официальный сервис, например, «Telegram Wallet». Незаметно для жертвы её делают владельцем этого бота.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, далее начинается шантаж: мошенники требуют выкуп под угрозой блокировки аккаунта. Если отказать – запускается волна жалоб на бота. «Телеграм» реагирует на наплыв спама и удаляет бота вместе с учётной записью запустившего его пользователя. В итоге, нажатием всего одной кнопки, человек лишается доступа к своему аккаунту.

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области, советует, как действовать, если вы попали в подобную ситуацию: «Прежде всего, ни в коем случае не переводите деньги – это не гарантирует решение проблемы. Лучше всего – сразу остановить и заблокировать подозрительного бота, заодно обратиться в официальную службу поддержки мессенджера. Чтобы не стать жертвой «цифрового захвата», соблюдайте базовые правила – избегайте подозрительных предложений, ссылок, сообщений – особенно, если вам их присылают незнакомцы. Проверяйте подлинность аккаунтов, даже, если они якобы принадлежат службе поддержки».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»