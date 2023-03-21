Цифровые проекты Мурманской области претендуют на премию «Умный город»

Лучшие практики представят на первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город», которая состоится 13 и 14 апреля в Красноярске. Победителей определят в 29 персональных, отраслевых и специальных номинациях.

Мурманскую область представят шесть проектов:

Портал «Наш Север»

С 2019 года решено более 44 тысяч проблем северян, проведено 76 голосований по различным темам. В 2022 году на портале были запущены модули информирования о реализации нацпроектов, плана «На Севере – Жить», а также губернаторская программа по поддержке инициатив жителей «На Севере – твой проект».

Туристический гид

Позволяет наладить взаимодействие между пользователями сервиса и туроператорами, предоставляя полноценный функционал для работы юридических лиц. На данный момент murmansk.travel насчитывает свыше 400 экскурсий и самостоятельных маршрутов, которые можно посетить.

Единый контакт-центр

В работу Единого контакт центра здравоохранения Мурманской области внедрена искусственный интеллект. Робот Юля помогает северянам записаться к врачу, а также перенести или отменить запись. Только за последние полгода работы голосовой помощник помогла выдать 6785 талонов.

Единая платформа управления транспортной системой

Модульная система сбора и аналитики транспортных потоков в режиме реального времени с возможностью визуализации.

Система общественного наблюдения и аналитики

Включает в себя четыре основных сегмента – наружное наблюдение на дорогах и общественных пространствах региона, мониторинг строительства объектов, а также позволяет обеспечить безопасность на территории образовательных учреждений Кольского Заполярья и во дворах.

Инвестиционный портал

Упрощает взаимодействие потенциальных инвесторов с представителями бизнеса и органами власти.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Организаторами национальной премии выступают Минстрой и Минцифры России.