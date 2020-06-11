Цифровые рабочие места: система электронного документооборота правительства Мурманской области перестроена на дистанционный формат работы

Более тысячи сотрудников всех исполнительных органов государственной власти Мурманской области могут дистанционно работать в системе электронного документооборота (СЭД). Эффективное использование и планомерное развитие СЭД на основе системы документационного управления «Приоритет» позволили быстро и эффективно организовать удаленный формат работы специалистов и обеспечить возможность оперативного издания юридически значимых электронных документов, включая правовые акты регионального уровня.

Решение о временном переводе сотрудников на удаленный формат работы в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции было принято в конце марта.

«Высокий уровень информатизации деятельности органов власти Мурманской области, в том числе – процессов документооборота, а также наличие компетенций по соблюдению требований информационной безопасности, позволили нам в этом году максимально быстро и эффективно перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Сегодня сотрудники правительства Мурманской области – от исполнителей до высшего руководства постоянно используют систему электронного документооборота, что позволяет поддерживать коммуникацию органов власти на должном уровне», – сказал министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Реализовать проект в короткие сроки удалось благодаря используемым в системе настройкам, функционалу электронного согласования, наличию мобильных рабочих мест руководителей и полномасштабному развертыванию web-клиента системы документационного управления (СДУ). В настоящее время более 80 % внутренних и исходящих документов ИОГВ Мурманской области издается в электронном формате. Согласование проектов таких правовых актов, как постановления и распоряжения правительства и губернатора Мурманской области, в большинстве случаем проводится в СДУ в электронном виде. Кроме того, губернатор, его заместители, руководители министерств, комитетов и управлений работают в мобильной версии «Автоматизированного рабочего места руководителя», которая позволяет оперативно участвовать в процессе расписания резолюций и согласования, а также утверждать проекты электронных документов с использованием электронной подписи, пишет Министерство цифрового развития Мурманской области.

«Уже более 10 лет мы обеспечиваем сопровождение и развитие системы электронного документооборота в правительстве Мурманской области. Благодаря гибкости системы и долгосрочной совместной работе удалось обеспечить сотрудников исполнительных органов государственной власти региона современными цифровыми рабочими местами с минимальной зависимостью от их местонахождения», – прокомментировал Игорь Коротенко, руководитель проектов направления систем документационного управления «Диджитал Дизайн».