«Цифровые решения делают жизнь проще и комфортнее, это главная цель нашей работы»: Андрей Чибис на открытии Всероссийского форума «Умный город» в Мурманске

В Мурманске сегодня состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы». В мероприятии, которое проходит в областной филармонии, принимают участие представители администрации Президента России, Совета Федерации, Государственной Думы, восьми федеральных органов исполнительной власти и всех субъектов Федерации, органов местного самоуправления, представители науки и бизнеса.

Организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. Впервые в рамках форума также проходит Всероссийский молодёжный форум «Умный город: наше будущее – новые лица», его мероприятия организованы в Центре управления регионом Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе открытия подчеркнул, что цифровые решения делают жизнь проще и комфортнее, и это главная цель работы в том числе форума.

«Я с волнением заходил в этот зал, потому что в 2018 году мы запускали этот проект, и я помню, как за несколько дней до моего назначения в Мурманскую область был утверждён первый стандарт «Умного города» в Российской Федерации. Долгие, щепетильные дискуссии велись с коллегами, и конечно, это для меня дорогой, жизненный проект. И для меня большая честь, что сегодня Мурманская область, город-герой Мурманск, принимает такой масштабный, важный форум. С большим удовольствием в эти дни мы пообщаемся, обменяемся опытом и идеями. Очень здорово, что проект живёт, цифровые решения делают жизнь наших людей проще и комфортнее. Это наша главная цель. Это то, для чего мы все работаем», – подчеркнул глава региона.

В своём обращении к участникам мероприятия первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников поблагодарил Министерство строительства Российской Федерации за доверие и возможность в прошлом году принимать форум «Умный город. Инструкция по применению» в своём регионе.

«Я очень рад, что у меня есть возможность передать эстафету проведения такого важного мероприятия именно Мурманску», – сказал вице-губернатор. Он также выразил уверенность в том, что форум даст новый виток развитию цифровых технологий в Мурманской области, а сам регион выступит флагманом внедрения решений «Умного города».

По словам организаторов, такое внимание к форуму «Умный город» и такое широкое представительство отмечено впервые: почти 2000 заявок было подано на участие. В рамках форума также начала работу выставка, экспонируемые на ней компании представляют цифровые решения для различных отраслей народного хозяйства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в рамках мероприятий двух форумов параллельно пройдут пленарное заседание «Умный город – Умная страна», открытая дискуссия «Роль молодёжи в проекте «Умный город», начнёт работу экспертная гостиная «Из первых рук». Кроме того, стартовал двухдневный хакатон по созданию прорывных решений в сфере цифровизации городского хозяйства и продолжаются всероссийские кибер-игры.

Подробная программа форума опубликована по ссылке. Онлайн-трансляция мероприятий организована здесь.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/