Цифровые технологии «Сбера» помогут Минздраву Мурманской области в разработке стандарта арктической медицины

Правительство Мурманской области, «Сбербанк» России и НМИЦ им. В.А. Алмазова заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение цифровизации в систему здравоохранения региона в рамках Международного арктического форума. Цель партнёрства – повысить качество медицинской помощи в арктической зоне для сохранения здоровья населения.

С января 2025 года во всех поликлиниках Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга здоровья жителей региона. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями используют «умные» тонометры «СберЗдоровья», которые автоматически передают результаты измерений давления и пульса; дети с ЛОР-заболеваниями – «умную» камеру здоровья, которая позволяет в рамках-онлайн консультации делиться с врачом изображениями внутренних полостей ушей горла и носа. Пациенты с сахарным диабетом используют глюкометры и передают данные на платформу самостоятельно или с помощью роботизированного обзвона. Все сведения сразу же передаются врачу, и в случае отклонения предоставленных данных от нормы он связывается с пациентом и предпринимает необходимые меры. Это позволяет нормализовать состояние пациентов, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации и вызовов скорой помощи. Для успешной реализации особое внимание будет уделено обучению медицинских специалистов работе с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями.

«Чуть больше полугода назад во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил изменить подход к организации оказания медицинской помощи северянам – разработать и закрепить стандарт арктической медицины. Мы запустили пилотный проект. За первые два месяца к программе подключились более 2000 пациентов. Мониторинг проводят врачи поликлиник, которые прошли специальное обучение. У 72% подключённых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже компенсировалось состояние здоровья», – поделилась промежуточными результатами программы первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Реализация проекта также позволит выявить влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне.

«Запуск программы дистанционного мониторинга здоровья стал важным шагом на пути к развитию арктической медицины и улучшению качества жизни жителей Мурманской области. Благодаря нашим совместным усилиям с правительством региона и НМИЦ им. В.А. Алмазова мы создаём новые стандарты медицинского обслуживания, учитывающие особенности климата и условия проживания в Арктике. Этот проект помогает заботиться и сохранять здоровье жителям области, своевременно выявлять и предотвращать заболевания, а также закладывает основу для дальнейшего развития цифрового здравоохранения в регионе», – отметил директор Центра индустрии здоровья «Сбербанка» Сергей Жданов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/