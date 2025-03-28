Президент Владимир Путин ознакомился с работой Штаба морских операцийВ Мурманске с территории «Атомфлота» Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового АПК «Пермь»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 13:00

Цифровые технологии «Сбера» помогут Минздраву Мурманской области в разработке стандарта арктической медицины

Правительство Мурманской области, «Сбербанк» России и НМИЦ им. В.А. Алмазова заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение цифровизации в систему здравоохранения региона в рамках Международного арктического форума. Цель партнёрства – повысить качество медицинской помощи в арктической зоне для сохранения здоровья населения.

С января 2025 года во всех поликлиниках Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга здоровья жителей региона. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями используют «умные» тонометры «СберЗдоровья», которые автоматически передают результаты измерений давления и пульса; дети с ЛОР-заболеваниями – «умную» камеру здоровья, которая позволяет в рамках-онлайн консультации делиться с врачом изображениями внутренних полостей ушей горла и носа. Пациенты с сахарным диабетом используют глюкометры и передают данные на платформу самостоятельно или с помощью роботизированного обзвона. Все сведения сразу же передаются врачу, и в случае отклонения предоставленных данных от нормы он связывается с пациентом и предпринимает необходимые меры. Это позволяет нормализовать состояние пациентов, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации и вызовов скорой помощи. Для успешной реализации особое внимание будет уделено обучению медицинских специалистов работе с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями.

«Чуть больше полугода назад во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил изменить подход к организации оказания медицинской помощи северянам – разработать и закрепить стандарт арктической медицины. Мы запустили пилотный проект. За первые два месяца к программе подключились более 2000 пациентов. Мониторинг проводят врачи поликлиник, которые прошли специальное обучение. У 72% подключённых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже компенсировалось состояние здоровья», – поделилась промежуточными результатами программы первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Реализация проекта также позволит выявить влияние факторов особой климатической зоны на показатели здоровья и формирование новых лечебно-диагностических подходов для включения в стандарт медицины в Арктической зоне.

«Запуск программы дистанционного мониторинга здоровья стал важным шагом на пути к развитию арктической медицины и улучшению качества жизни жителей Мурманской области. Благодаря нашим совместным усилиям с правительством региона и НМИЦ им. В.А. Алмазова мы создаём новые стандарты медицинского обслуживания, учитывающие особенности климата и условия проживания в Арктике. Этот проект помогает заботиться и сохранять здоровье жителям области, своевременно выявлять и предотвращать заболевания, а также закладывает основу для дальнейшего развития цифрового здравоохранения в регионе», – отметил директор Центра индустрии здоровья «Сбербанка» Сергей Жданов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Слежка за сотрудниками: когда работодатель имеет право читать переписку работников и следить за ними. Мнение юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Диалоги о Грозном». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманске врач стоматолог-ортопед может зарабатывать от 350000 рублей в месяц – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)«Очевидно, что вопросы, обсуждаемые на Международном арктическом форуме, перейдут в практическую плоскость», – Сергей Дубовой-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)О весенних проблемах ЗАТО г. Североморск шёл разговор во время «коммунального часа»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика