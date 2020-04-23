Cнижение потребительского спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг

Масштабы текущего кризиса на потребительском рынке, вызванного пандемией COVID-19 и введенными ограничениями, могут оказаться в России значительнее, чем предполагалось. Об этом говорят итоги исследования отношения потребителей к кризису, сложившемуся на фоне пандемии COVID-19, которое провели «BCG» совместно с холдингом «Ромир». По оценкам аналитиков, снижение потребительского спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг. А в ближайшие 6 месяцев дальнейшего снижения расходов ожидают 15% российских потребителей. Это третий результат после Италии, где таких респондентов 18%, и США, где экономить готовятся 16%.

Как пишет «Коммерсант», россияне планируют сократить расходы почти на все продукты питания, за исключением свежих. Снижение трат на бакалею планируют 15% респондентов, на мороженые продукты и консервы - 16%, на алкоголь - 28%. На одежде и обуви, как следует из исследования «BCG» и «Ромира», в ближайшие 6 месяцев будут экономить 19-37% респондентов в зависимости от категории. Как отмечают эксперты, из-за кризиса люди в целом могут пересмотреть свой подход к расходам и отказаться от покупок одежды и обуви в том количестве, как раньше.

Расходы на посещение концертов, кинотеатров и ресторанов готовятся сократить 39-43% опрошенных.

Старший аналитик «BCS Global Markets» Дмитрий Скрябин поясняет, что основной драйвер потребительского спроса - это располагаемые доходы населения, роста которых можно ожидать не раньше второй половины 2021 года. «Это при том, что наш сценарий не самый пессимистичный», - подчеркивает он. По словам аналитика, многое будет зависеть от последствий кризиса и пандемии, мер поддержки экономики и потребителя, роста безработицы и числа людей, которые столкнутся с сокращением зарплат. При умеренно оптимистичном сценарии на возврат потребления к докризисному уровню может уйти до 3-х лет, прогнозирует он.