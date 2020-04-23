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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.20 09:45

Cнижение потребительского спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг

Масштабы текущего кризиса на потребительском рынке, вызванного пандемией COVID-19 и введенными ограничениями, могут оказаться в России значительнее, чем предполагалось. Об этом говорят итоги исследования отношения потребителей к кризису, сложившемуся на фоне пандемии COVID-19, которое провели «BCG» совместно с холдингом «Ромир». По оценкам аналитиков, снижение потребительского спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг. А в ближайшие 6 месяцев дальнейшего снижения расходов ожидают 15% российских потребителей. Это третий результат после Италии, где таких респондентов 18%, и США, где экономить готовятся 16%.

Как пишет «Коммерсант», россияне планируют сократить расходы почти на все продукты питания, за исключением свежих. Снижение трат на бакалею планируют 15% респондентов, на мороженые продукты и консервы - 16%, на алкоголь - 28%. На одежде и обуви, как следует из исследования «BCG» и «Ромира», в ближайшие 6 месяцев будут экономить 19-37% респондентов в зависимости от категории. Как отмечают эксперты, из-за кризиса люди в целом могут пересмотреть свой подход к расходам и отказаться от покупок одежды и обуви в том количестве, как раньше.

Расходы на посещение концертов, кинотеатров и ресторанов готовятся сократить 39-43% опрошенных.

Старший аналитик «BCS Global Markets» Дмитрий Скрябин поясняет, что основной драйвер потребительского спроса - это располагаемые доходы населения, роста которых можно ожидать не раньше второй половины 2021 года. «Это при том, что наш сценарий не самый пессимистичный», - подчеркивает он. По словам аналитика, многое будет зависеть от последствий кризиса и пандемии, мер поддержки экономики и потребителя, роста безработицы и числа людей, которые столкнутся с сокращением зарплат. При умеренно оптимистичном сценарии на возврат потребления к докризисному уровню может уйти до 3-х лет, прогнозирует он.

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Последние комментарии

Мария
23.04.20 09:27
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Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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