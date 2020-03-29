Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +4 предварительно положительных результатов на коронавирус за прошедшие суткиХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от растительного мяса до жизни вдали от цивилизации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.03.20 09:30

COVID-19 меняет нашу жизнь: въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели

Региональный оперативный штаб по COVID-19 вводит дополнительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции - временную приостановку бронирования, приёма и размещения гостей в отелях Мурманской области.

Отели могут быть использованы под обсервацию и самоизоляцию, а также разрешено размещение людей в командировках и служебных поездках.

Постояльцы, которые уже заехали в отели Мурманска и области, не будут иметь возможности продлить проживание, а на период проживания и до конца пребывания им необходимо соблюдать условия самоизоляции.

Эти ограничения начинают действовать с 00.00 29 марта. Они касаются отелей, гостиниц, курортных санаториев, пансионатов, детских лагерей, хостелов, турбаз и аналогичных объектов.

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, решение о введении дополнительных мер принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе.

Ограничения вступят в силу с 6.00 29 марта и будут длиться 14 дней.

С 6 часов воскресенья и до 11 апреля в Апатитах и Кировске: ограничивается въезд (въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации).

Рекомендовано закрыть аэропорт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Политвирусология, или За подготовку информационной провокации в Мурманской области берутся российские НКО-иноагенты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Комментарий к новости:В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянам
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
Комментарий к новости:«Новые формы управления» помогают мурманчанам добиваться от управляющих компаний прямого выполнения своих обязанностей
Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:45«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)14:10Мультфильмы (0+/6+)14:45«Поздняя встреча». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)С 28 марта банки обязаны сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 99 копеек, евро теряет почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)С днями нерабочей недели всё ясно, а вот с датой голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ возникает неопределённость
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 011 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика