COVID-19 меняет нашу жизнь: въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели

Региональный оперативный штаб по COVID-19 вводит дополнительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции - временную приостановку бронирования, приёма и размещения гостей в отелях Мурманской области.

Отели могут быть использованы под обсервацию и самоизоляцию, а также разрешено размещение людей в командировках и служебных поездках.

Постояльцы, которые уже заехали в отели Мурманска и области, не будут иметь возможности продлить проживание, а на период проживания и до конца пребывания им необходимо соблюдать условия самоизоляции.

Эти ограничения начинают действовать с 00.00 29 марта. Они касаются отелей, гостиниц, курортных санаториев, пансионатов, детских лагерей, хостелов, турбаз и аналогичных объектов.

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, решение о введении дополнительных мер принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа на коронавирус в Апатитско-Кировском районе.

Ограничения вступят в силу с 6.00 29 марта и будут длиться 14 дней.

С 6 часов воскресенья и до 11 апреля в Апатитах и Кировске: ограничивается въезд (въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации).

Рекомендовано закрыть аэропорт.