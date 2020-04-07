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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 08:00

COVID-19 проверяет здоровье людей на прочность - врач-патологоанатом

Пациенты с COVID-19 чаще всего умирают от осложнений сопутствующих заболеваний, а коронавирус только ускоряет их наступление, об этом рассказала телеканалу «RT» врач-патологоанатом Дарья Ситовская. По её словам, вирус не всегда сразу же поражает лёгкие. Это происходит только при тяжёлом течении болезни. «Это новая инфекция, мы не можем достоверно сказать, какой тип течения для неё нормален», - добавила Ситовская.

Как правило, в первую очередь поражаются альвеолы, которые отвечают за насыщение организма кислородом. В них образуются гиалиновые мембраны (перегородки, которые препятствуют нормальному газообмену), а сами альвеолы заполняются белком фибрином и отёчной жидкостью, пояснила врач.

Ситовская объяснила, что при тяжёлой форме COVID-19 больной делает вдох, но как бы не дышит, так как кровь не насыщается кислородом, что ведёт к его нехватке в остальных органах.

«Самый чувствительный к нехватке кислорода — мозг. Человек может терять сознание, а дыхательная недостаточность нарастать», — уточнила врач.

При тяжёлом поражении лёгких пациенту требуются не аппараты ИВЛ, а экстракорпоральная оксигенация, для которой нужен прямой доступ в крупные кровеносные сосуды, добавила специалист.

Ситовская рассказала, что лёгкие умерших от COVID-19 не имеют явно выраженного отека, но при этом тёмно-красные, плотные и безвоздушные.

«Предположу, что по плотности они схожи с резиной. Здоровые лёгкие больше похожи на мягкую и эластичную губку для мытья посуды», — сказала врач.

По её словам, обратимость изменений в легких зависит от возраста и состояния организма. «Чем больше сопутствующих патологий (хроническая обструктивная болезнь лёгких, эмфизема, хронический бронхит, бронхиальная астма), тем сильнее повреждение лёгочной ткани», - уточнила специалист.

Врач также рассказала, что пока нет точной статистики о том, является ли коронавирус причиной смерти. «Вообще же патологоанатомы выделяют три причины смерти: основную, непосредственную и ближайшую. Основная — это COVID-19. Остальные две — сопутствующие заболевания».

По её словам, чаще всего встречаются осложнения соматических заболеваний, которые могли убить пациента в любой момент, вирус же ускорил болезнь, так как является серьёзным стрессом для организма.

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