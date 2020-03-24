COVID-19: в Мурманской области два новых предварительно положительных результата теста на коронавирус

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманской области выявлены два новых предварительно положительных результата теста на коронавирус.

Один пациент с подозрением на заболевание вернулся с отдыха на Кубе и по возвращении был госпитализирован в Апатитах с жалобами на плохое самочувствие. Второй прибыл из Амстердама и в Мурманске обратился на горячую линию с симптомами простуды.

Сейчас ведётся работа по определению круга контактов и их госпитализации. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Также проходит санитарная обработка помещений.

Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Точный диагноз пациентам с подозрением на болезнь будет поставлен только после дополнительной проверки анализов!

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» обращается к жителям региона: «Я ещё раз призываю всех, кто вернулся в страну или не исключает контакт с заболевшим коронавирусом, соблюдать режим самоизоляции! Приезжая из-за границы и не соблюдая двухнедельный карантин дома, вы ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ окружающих! Будьте, пожалуйста, сознательнее».