Стать журналистом с первой минуты!? Можно в Академии телевиденияРегиональный Минздрав подготовил полный перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 10:15

COVID-статусом соискателя чаще всего интересуются транспортные и торговые компании

Каждая третья компания, которая задаёт вопросы о наличии прививки от коронавируса, при прочих равных отдаст предпочтение вакцинированным кандидатам. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

COVID-статус соискателя уже интересует каждого второго работодателя: 33% на собеседовании уточняют всю информацию — болели ли коронавирусом и делали ли прививку, 9% задают вопрос, перенес ли соискатель коронавирус, столько же (9%) узнают только, вакцинировался ли кандидат. Свою позицию менеджеры по персоналу чаще всего объясняют тем, что нанимаемые сотрудники будут контактировать с клиентами, партнерами и коллегами, а значит, не должны представлять опасности для окружающих. Напротив, 49% работодателей сообщили, что они не задают таких вопросов на собеседованиях, поскольку это не имеет отношения к деловым качествам соискателя.

Внимание на COVID-статус кандидата чаще обращают в небольших компаниях с численностью персонала до 100 человек (56%).

Среди компаний различных сфер деятельности информация о наличии у будущего сотрудника иммунитета к коронавирусу особенно важна в транспортно-логистической сфере (там вопросы об этом задает в общей сложности 61% рекрутеров) и сфере продаж (52%). Реже всего COVID-статусом соискателя интересуются в сфере информационных технологий (23%) и финансов (31%).

По сравнению с январем 2021 года, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, число рекрутеров, которые так или иначе интересуются COVID-статусом кандидатов, заметно выросло (35% полгода назад и 51% сейчас).

В том, что при прочих равных отдадут предпочтение кандидату, который сделал прививку от коронавируса, признались 32% менеджеров по персоналу, выясняющих на собеседовании, вакцинированы ли соискатели. «Для сферы общественного питания это сейчас очень важно», «Зачем лишний раз рисковать, ведь в случае заболевания на карантин отправят весь отдел», — объясняют опрошенные. 68% рекрутеров сообщили, что не рассматривают справку о вакцинации от COVID-19 в качестве преимущества кандидата.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире13:50«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, рубль подрастает к доллару-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)На борьбу с загрязнением воздуха регионы смогут получить дополнительное финансирование
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика