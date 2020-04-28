ЦС «Звёздочка» закупит котлы для авианосца «Адмирал Кузнецов»

Центр судоремонта «Звездочка» проводит тендер на транспортировку котлов для авианосца «Адмирал Кузнецов». Из Санкт-Петербурга в Мурманск доставят четыре паровых котла для ремонтируемого тяжёлого авианесущего крейсера.

Как передает ТАСС со ссылкой на материалы закупки ЦС «Звёздочка», доставить котлы планируется с середины мая по июнь. «Обеспечить транспортировку по маршруту город Санкт-Петербург - город Мурманск четырех комплектов котлов КВГ-4 в период со II декады мая 2020 года по июнь 2020 года. Начальная цена контракта - 35 млн рублей», - говорится в материалах закупки.

В настоящее время проходят работы по ремонту и модернизации корабля на 35-м СРЗ в Мурманске.