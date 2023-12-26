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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 15:30

ЦУР: администрациям рекомендовано обратить на проблему уборки снега и наледи особое внимание

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал увеличение количества сигналов от жителей региона по уборке снега и наледи. Местным администрациям рекомендовано обратить на эту проблему особое внимание. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Всего на прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1346 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 959.

В блоке «ЖКХ» основная часть обращений касалась качества отопления. Количество жалоб уменьшилось на 56% по сравнению с предыдущей неделей, особенно в Мурманске, где сигналов стало меньше в 4 раза. В Североморске сообщения связаны с плановыми работами на сетях, в результате чего отопление было временно отключено.

В блоке «Здравоохранение» фиксируются сбои в работе портала «Госуслуги» и сложности с записью на приём к врачу. Всего зафиксировано 34 обращения по этой тематике. В частности, в Мурманске после жалобы жительницы на отсутствие записи в системе был выявлен технический сбой. Минздрав провёл внутреннюю проверку и устранил проблему, предложив жительнице альтернативную запись к специалисту.

В блоке «Благоустройство» один из вопросов касался обустройства детской площадки.

«В Мурманске северяне пожаловались на то, что в сквере на улице Зои Космодемьянской в октябре 2022 года были демонтированы игровые элементы детской площадки, а обещанные так и не были установлены этим летом. Администрация пояснила, что была выполнена замена тартанового покрытия и установлено 8 спортивных тренажеров. В 2024 году на площадке планируется установка детского игрового оборудования только при наличии финансирования. Просим администрацию разобраться в ситуации и проинформировать население о конкретных сроках решения проблемы», – отметил Артём Марышев.

Наибольшее количество сообщений в блоке «Транспорт» касалось графика движения общественного транспорта. На маршруте №105 выявлен факт невыполнения ряда рейсов из-за заболеваемости водительского состава.

«Для обеспечения безопасности перевозок, водители были сняты с рейсов при проведении предрейсового медосмотра ввиду плохого самочувствия. Перевозчиком принимаются все необходимые меры по недопущению подобной ситуации в дальнейшем, в том числе объявлен дополнительный набор водителей на предприятие», – заключил Артём Марышев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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