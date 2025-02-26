ЦУР: активнее всего северяне просят расчистить дворы от снега

За минувшую неделю Центр управления регионом зафиксировал 1493 сообщения в социальных сетях. Количество обращений снизилось на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 24 февраля сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель Центра управления регионом Артём Марышев.

Главные темы обращений: уборка дворов и дорог от снега и наледи, качество отопления и его отключение, образование, содержание контейнерных площадок.

Незначительно выросло число сообщений по блоку «Благоустройство». Это связано с ухудшением погоды, переходами через температуры воздуха 0 и участившимися просьбами расчистить дворы от снега.

Ситуация в Мурманске стабилизировалась. Количество обращений в областном центре снизилось на 32%. Чаще всего горожане сообщали о проблемах с уборкой снега. Так, заявки на расчистку дворов поступили с улицы Капитана Орликовой, Кольского проспекта, улиц Лобова, Шевченко и Шабалина. О необходимости расчистки дорог и тротуаров сигнализировали жители улиц Старостина, Капитана Маклакова, Траловой, проспекта Героев-североморцев.

По уборке снега во дворах из 246 сообщений исполнено 106 (43%). По расчистке дорог и тротуаров отработано 56% заявок (105 из 189).

В сфере ЖКХ больше всего сообщений поступило о проблемах с водоснабжением. В частности, жители дома №150, корпус 5 по Кольскому проспекту сообщили об отключении холодной и горячей воды. Холодное водоснабжение уже восстановлено, работы по замене теплообменника продолжаются, поставка материалов ожидается в марте.

Кроме того, мурманчане жаловались на переполненные контейнерные площадки по Северному проезду, Кольскому проспекту и улице Ломоносова, а также на очереди в медицинских учреждениях.

Также руководитель ЦУР привёл примеры проблем, которые требуют оперативного решения. Так, в Мончегорске с 10 февраля жительница просит расчистить дорогу у домов на Нюдовской и Комсомольской улицах. Администрация несколько раз переносила сроки, а затем сообщила о нехватке техники и прекратила диалог. В Коле с 6 февраля жители сообщали о проблемах с проезжей частью на проспекте Защитников Заполярья – колейность и сужение дороги мешают родителям с детьми добираться в детский сад. Срок устранения проблемы с 13 февраля был перенесен на 25 февраля.

Есть и положительные примеры отработки обращений. В Апатитах расчищена и подсыпана дворовая территория на улице Бредова. В Мурманске ликвидирована яма около пожарной части на улице Павлова. В ЗАТО Александровск оперативно расчистили проезд у дома на улице Красный Горн. В Кандалакше вывезен снег со двора на улице Шевчука. В Оленегорске убран снежный навес с дома на Ленинградском проспекте. В Заозерске оперативно расчищен двор на улице Ленинского Комсомола.

Всего за неделю 60% сообщений были отработаны: проблемы решены, по запросам даны разъяснения. Остальные обращения находятся в работе, а жители получат ответы на этой неделе, отмечает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/