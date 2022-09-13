ЦУР: больше всего сообщений о необходимости ремонта дворовых дорог поступило из Мурманска

На минувшей неделе специалистами Центра управления регионом Мурманской области зафиксировано 2450 сообщений, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и Госуслуг. Отработано за отчетный период 1609. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

«Лидирует по количеству сообщений жилищно-коммунальное хозяйство, на втором месте — вопросы содержания дворовых территорий и их недостаточного освещения, далее идут блоки «Дороги», «Здравоохранение» и «Образование», — рассказал Дмитрий Каменский.

В блоке «ЖКХ» фиксировались сообщения о ненадлежащем качестве воды в Мурманске. Для решения проблемы проводятся дополнительные промывки систем водоснабжения, организованы совместные комиссионные обследования и лабораторные исследования проб питьевой воды.

Больше всего сообщений о необходимости ремонта дворовых дорог поступило из Мурманска. Сообщения об отсутствии освещения на дворовых территориях поступили, в основном, из Ковдора и ЗАТО Североморск.

В блоке «Дороги» северяне сообщали, что с 4 мая 2022 года не может решиться вопрос по грейдерованию дороги в селе Колвица — потребовался пересмотр сметной документации из-за большего, чем предполагалось, объема работ. Администрация Кандалакшского района сообщила, что грейдерование дороги от моста через реку Колвица до выезда на дорогу «Умба — Кандалакша» будет выполнено в сентябре.

Вопросы в блоке «Здравоохранение» касались, в основном, организации медицинской помощи и доступности специалистов.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Образование» жители региона просили отремонтировать образовательные учреждения из различных муниципалитетов. Работы спланированы и проводятся. В частности, «Управлением капитального строительства» разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт актового зала мурманского академического лицея. Работы будут выполняться в последующие годы в соответствии с выделенным финансированием.