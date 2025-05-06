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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 16:40

ЦУР: большинство обращений граждан в соцсетях касаются ЖКХ и уборки снега

С 28 апреля по 4 мая Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 736 сообщений от жителей в социальных сетях. Количество обращений незначительно снизилось по сравнению с предыдущей неделей — на 0,5%. Основными темами стали вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уборки общественных пространств, дорожного ремонта и обращения с отходами. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Наибольшее число обращений поступило по направлениям: уборка снега и наледи; перебои с отоплением и водоснабжением; состояние асфальтового покрытия; проблемы с вывозом мусора.

Рост числа сообщений зафиксирован в блоках «ЖКХ», «Социальное обслуживание» и «Обращение с отходами». Так, жители Североморска, Мурманска и Печенгского округа жаловались на отключения отопления. В социальных сетях также встречались сообщения северян о нарушениях при обращении с отходами зафиксированные в Кандалакше, Оленегорске и ряде других населённых пунктов.

Отдельно отмечается динамика в областном центре. В Мурманске за неделю количество сообщений выросло на 4%. Жители жаловались на плохую уборку снега на общественных территориях, отсутствие холодной и горячей воды, ямы на дорогах и нехватку специалистов в медицинских учреждениях.

В блоке «Здравоохранение» пользователи сообщали о нехватке врачей — офтальмолога, невролога, ортопеда, стоматолога и кардиолога — в ряде городских поликлиник.

Также Артём Марышев привёл примеры некачественной отработки сообщений. Так, в Североморске сроки установки остановочного павильона на улице Кирова дважды переносились — сначала на 30 апреля, затем на конец мая. В Мурманске житель сообщил о нерасчищенной дороге между домами на улице Седова: несмотря на неоднократные обещания, расчистка так и не была выполнена в срок, что вызвало негативную реакцию пользователя.

Но есть и положительные примеры. Среди них — ремонт лестничного ограждения на улице Генерала Чумаченко, 1 в ЗАТО город Заозерск, вывезенный мусор на улице Котельникова, 2 в Полярном, грейдирование участка дороги от улицы Защитников Заполярья до улицы Шпальная в Кандалакше.

В заключении Артём Марышев ответил слаженную работу в выходные дни коллег из профильных министерств и муниципалитетов. Оперативно реагировали на обращения граждан Министерство труда и социального развития, Министерство строительства, Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, администрации ЗАТО Североморск и Заозерск, Кольского, Ковдорского и Кандалакшского округов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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