ЦУР: большинство сигналов северян в соцсетях касаются ям на дорогах и уборки дворов

Центр управления регионом (ЦУР) Мурманской области вчера представил результаты мониторинга отработки сообщений жителей в социальных сетях. За неделю было зафиксировано 825 сообщений, это на 12% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев. Основными темами стали: некачественное покрытие асфальтовых дорог, уборка дворовых территорий от снега, социальные выплаты (ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, доплаты к пенсиям), жалобы на работу управляющих организаций и содержание контейнерных площадок.

Отмечен рост числа сообщений по блоку «Дороги». Такие сигналы поступили преимущественно из Мурманска и Печенгского округа.

В Мурманске рост числа сообщений составил 2%. Жалобы, помимо прочего, задержек социальных выплат, проблем с управляющими компаниями, а также длительного ожидания очереди на диагностические исследования и приём к узким специалистам.

Жители ЗАТО город Заозерск сигнализировали о нерасчищенных от снега дорогах, а также об отсутствии уборки подъездов (улица Строительная, 2 и 4).

Артём Марышев привел примеры некачественной отработки сообщений. Так, в Североморске установка стекол на остановочном комплексе на остановке «Улица Восточная» переносилась с 21 апреля на 12 мая. В Росляково сроки расчистки детских площадок от снега (улица Североморское шоссе, 12, улица Школьная, 17) переносились несколько раз, последний срок выполнения работ был назначен на 19 мая.

«Пять ответов поступило от администрации, итоговый ответ: «Расчистим 19 мая». До 19 мая снег там можно не убирать, он сам расчистится. Такие ответы бесят людей, и меня раздражают. Разберитесь и мне доложите, кто так отвечал, и в чем заключается проблема убрать эти территории», - прокомментировал ситуацию в Росляково губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Артём Марышев привёл и положительные примеры отработки сообщений жителей. В Ковдоре по просьбе пожилой жительницы установили лавочку у подъезда дома №7 по улице Ленина, в Коле расчищена от снега дорога по улице Молодежной, в Мурманске расчищена от снега территория у дома №83 по улице А. Невского, в Полярном подсыпан тротуар вдоль домов №№2 и 3 по улице Героев Тумана и находящаяся рядом лестница, в Кандалакше отремонтированы игровые элементы на детской площадке у дома №10 на улице Пронина.

За минувшую неделю 49% сообщений были отработаны, то есть проблемы были решены, по информационным запросам была предоставлена информация, остальные сообщения взяты в работу. Руководитель ЦУР отметил работу специалистов Министерства труда и социального развития, Мингосжилстройнадзора, Министерства строительства, здравоохранения, администраций Кольского, Ковдорского и Кандалакшских округов, которые в выходные дни продолжали информировать пользователей о решении проблем, обозначенных пользователями.