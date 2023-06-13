ЦУР: большинство вопросов в блоке «Здравоохранение» касались возможности записи к медицинским специалистам

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1499 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 1121. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

В блоке «ЖКХ» в основном поступали вопросы, связанные с отключением отопления. Причиной стали плохие погодные условия на минувшей неделе и низкая температура воздуха.

«Из точечных сигналов отметим информацию, опубликованную в СМИ. Читатель издания пожаловался на затопление подвала многоквартирного дома на проспекте Кольский, 61. Северянин также подчеркнул, что управляющая компания «Заполярная цитадель» не реагирует на обращения северян. Для решения проблемы рекомендовано вмешательство Мингосжилстройнадзора, чтобы принудить «управляшку» провести ремонт», — сказал Дмитрий Каменский.

В блоке «Благоустройство» северяне задавали вопросы по благоустройству придомовых территорий, а также выражали беспокойство о дорогах во дворах.

Блок «Дороги» представлен вопросами, связанными с необходимостью ремонта некоторых участков муниципальных дорог и проездов. Больше всего сообщений по этой проблеме поступило из ЗАТО Александровск.

Большинство вопросов в блоке «Здравоохранение» касались возможности записи к медицинским специалистам, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru