ЦУР: число сигналов на неубранный снег снизилось в два раза

На минувшей неделе от жителей Мурманской области поступило в два раза меньше сообщений о необходимости расчистки дворов от снега. Об этом 12 февраля сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев. Всего Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1428 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 1146 обращений.

«Хочу обратить внимание на длительные сроки решения вопросов жителей. Ещё 30 января жители Мончегорска попросили почистить проезд у общежития спортивного техникума и вдоль проспекта Кирова, 9. Сроки решения проблемы постоянно переносились. Осложнили ситуацию и сильные морозы», – отметил Артём Марышев.

В ходе оперативного совещания глава Мончегорска сообщил, что территория почищена, но пользователю ответ не предоставлен.

В блоке «Благоустройство» жители сигнализировали о необходимости расчистки дворов от снега. Отмечено снижение числа сообщений в социальных сетях в сравнении с прошлой неделей в два раза.

Наибольшее количество обращений в блоке «ЖКХ» касалось вопросов, связанных с низкой температурой воздуха в квартирах. Чаще всего об этом сообщали жители ЗАТО город Североморск.

На выходных местные жители сообщили об отсутствии отопления с 6 февраля в квартирах на улице Капитана Елькина, 16 и на улице Школьной, 13. Проблема связана с завоздушиванием внутридомовых тепловых сетей. В Мингосжилстройнадзор направлено обращение с просьбой помочь в решении данной проблемы.

Также одной из основных тем жалоб жителей стала расчистка тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Больше всего сообщений поступило из Мурманска и Североморска. Основная масса сигналов отработана, остальные – на контроле ОМСУ.

В блоке «Здравоохранение» граждане задавали уточняющие вопросы по программе витаминизации населения. Больше всего вопросов было о старте программы в муниципалитетах. Все разъяснения даны.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы касались сроков получения пособий и иных региональных выплат. Сообщения отработаны.

Фото: https://gov-murman.ru