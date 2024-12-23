ЦУР: число сообщений в соцсетях выросло на 7%

На оперативном совещании 23 декабря руководитель Центра управления регионом Мурманской области Артём Марышев доложил, что за неделю было зафиксировано 1017 сообщений от жителей. Это на 7% больше, чем неделей ранее.

Основные темы обращений: ненадлежащее качество или отключение отопления; уборка снега и наледи на общественных территориях; безопасность образовательного процесса; переполненные контейнерные площадки.

Отмечается рост жалоб в сфере ЖКХ. Например, жители Мурманска жаловались на холод в квартирах на улицах Челюскинцев, 7; Павлова, 31 и Пищевиков, 4. Также увеличилось число обращений по проблемам с вывозом мусора: переполненные контейнеры зафиксированы на улицах Лобова и Чумбарова-Лучинского, а также на проспекте Кольском.

В целом, в Мурманске количество обращений снизилось, но сохраняются жалобы на холод в квартирах, переполненные мусорные контейнеры и необходимость расчистки дворов.

В ЗАТО город Заозерск рост обращений связан с проведением «прямой линии» главы, а в Ловозерском районе – с аварией на трубопроводе в Ревде. Администрация сообщила о завершении ремонта, но некоторые жители продолжают сообщать об отсутствии воды.

Среди отрицательных примеров отработки жалоб руководитель ЦУР Артём Марышев отметил ситуацию в Видяево: лестницу к музыкальной школе не расчистили в срок, сославшись на низкие температуры. Аналогичная проблема была в Мончегорске, где администрация сняла сообщение с контроля, не предоставив нового срока расчистки дороги.

В то же время в Мурманске оперативно отремонтировали кровлю, а в ЗАТО Александровск расчистили лестницу.

Артём Марышев поблагодарил специалистов за успешные решения, подчеркнув важность оперативной работы с сигналами жителей.