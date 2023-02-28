ЦУР: динамика поступления сигналов от северян по уборке снега в регионе продолжает снижаться

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 736 сообщений, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 394. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Динамика поступления сигналов от жителей по уборке снега в регионе на прошедшей неделе продолжала снижаться. В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касалось наледи на кровлях домов, также фиксировались точечные сигналы о частичном отсутствии отопления.

«Сигнал с портала «Наш Север», на который просим обратить внимание администрацию ЗАТО Александровск – на лестнице от улицы Красный горн до улицы Гагарина из-за наледи 22 февраля упал несовершеннолетний», – рассказал Алексей Медведев.

Так как сигнал содержал информацию о безопасности жителей, 25 февраля лестница была оперативно посыпана пескосоляной смесью. Очистка же от льда данного участка запланирована до 3 марта, муниципалитету рекомендовано обратить особое внимание на данную проблему и держать на контроле её решение.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, вопросы, касающиеся организации медицинского обслуживания в отдельных ЛПУ и возможности попасть к тем или иным специалистам преимущественно в блоке «Здравоохранение» задавали северяне из Печенгского округа.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» пользователи региона интересовались порядком и сроками получения социальных выплат.