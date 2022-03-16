ЦУР и студенты МАГУ провели «Диалог на равных»

На базе Мурманского арктического государственного университета в рамках проекта «Диалог на равных» состоялась встреча специалистов Центра управления регионом Мурманской области со студентами вуза. Темой разговора стала работа в digital. Студенты задали гостям интересующие их вопросы о навыках современных digital-специалистов и специфике работы в интернете.

«ЦУР – это современная организация, работающая в сфере digital. Наша главная задача — фиксировать сообщения о проблемах северян в социальных сетях. С появлением ЦУР в регионе граждане избавились от необходимости куда-то ходить или звонить, чтобы донести свою проблему до ответственных органов власти. Теперь достаточно написать комментарий в соцсетях. Все просто», – рассказал руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Специалисты с навыками работы в digital становятся всё более востребованными. В цифровой среде это компетенции в области цифровых устройств, мессенджеров и сетей для поиска и использования информации, создания и продвижения контента.

«Сформировать эффективную команду сложно. Подбирал кандидатов лично, делая ставку на профессиональные компетенции каждого специалиста. Считаю, что мне с командой повезло, горжусь каждым сотрудником, работающем в ЦУР», – подчеркнул Алексей Медведев.

В рамках соглашения с опорным вузом Кольского Заполярья специалисты ЦУР ведут совместную с университетом разработку образовательной программы для студентов. В её основу войдёт практический опыт – теоретические знания будут подкрепляться навыками, которые молодые специалисты смогут применять на практике.

Будущие специалисты в сфере digital, общественных коммуникаций, журналистики, аналитики, социологии, прошедшие обучение, смогут войти в кадровый резерв ЦУР.

Образовательные мероприятия для студентов на базе МАГУ и ЦУР Мурманской области продолжатся на регулярной основе.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, «Диалог на равных» – федеральный проект Росмолодёжи, в рамках которого со студентами встречаются и общаются известные людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. Формат такого диалога подразумевает живое общение, в ходе которого участники могут обмениваться вопросами и мнениями в рамках темы.

Фото: https://www.masu.edu.ru/press/news/29945-tsur-i-opornyy-vuz-murmanskoy-oblasti-proveli-dialog-na-ravnykh