ЦУР: количество сообщений от жителей в соцсетях незначительно снизилось

Центр управления регионом Мурманской области за период с 31 марта по 6 апреля обработал 992 сообщения от жителей, поступивших через социальные сети. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

В сравнении с предыдущей неделей их количество снизилось на 4%. Основные темы, которые волновали северян касались уборки снега и наледи во дворах и на дорогах, проблем с отоплением, очередей в медицинских учреждениях и переполненных мусорных контейнеров.

Наибольший рост обращений зафиксирован в блоках «Благоустройство», «ЖКХ» и «Обращение с отходами». По-прежнему остро стоит вопрос расчистки дворов от снега, но при этом появляется всё больше сообщений о лужах на общественных территориях и во дворах. Кроме того, нерасчищенные подъезды к контейнерным площадкам осложняют вывоз мусора. В Никеле в субботу произошло аварийное отключение отопления и горячей воды, после устранения аварии в ряде квартир наблюдается завоздушивание системы — работы по решению этой проблемы продолжаются. В блоке «Здравоохранение» выросло количество обращений, связанных с длительным ожиданием приёма у узких специалистов и диагностических исследований.

В Мурманске количество обращений снизилось на 22%. Горожане сообщали о необходимости расчистить от снега дворы на проспекте Героев-североморцев, улицах Александра Невского, Книповича, Капитана Маклакова и Полярные Зори. Также поступили обращения о расчистке и обработке песком дорог и тротуаров на улицах Копытова, Халтурина и Верхне-Ростинском шоссе.

За отчётный период 42% сообщений об уборке дворов уже выполнены работы, по дорогам — по 24% обращений. В сфере ЖКХ жители критиковали работу управляющих компаний «Комфорт», «Управдом» и «Регион 51».

В блоке «Обращение с отходами» чаще всего жалобы касались переполненных контейнеров на проспекте Ленина и улицах Пономарёва и Лобова.

По количеству сообщений на тысячу жителей выше среднего оказались ЗАТО город Заозерск и Кировск. В Кировске это связано, в том числе, с прошедшей онлайн-встречей главы города. В Заозерске активно обсуждались темы дорог, ЖКХ и благоустройства. Жители просили расчистить улицы Ленинского комсомола, Строительную, Гранитный и Молодёжный переулки, тротуары на улицах Колышкина и Строительной. Также поступали вопросы по капитальному ремонту, ремонту подъездов и освещению. По благоустройству жители просили расчистить дворы на улицах Мира и Колышкина.

При этом, не во всех случаях взаимодействие с жителями было выстроено должным образом. Так, в Полярном подростки собираются в первом подъезде нежилого дома на улице Героев-североморцев,16. Администрация ЗАТО Александровск пообещала ограничить доступ к помещению к концу месяца, но после этого прекратила диалог с пользователем, и вопрос был снят с контроля. В Мурманске на протекающую кровлю дома по улице Загородной, 26 жители жаловались с января. При этом проблема длится ещё с августа прошлого года. УК получала предписание устранить нарушение, переносила сроки исполнения, но на 6 апреля работы так и не завершены.

По итогам недели 58% обращений были отработаны: либо проблема решена, либо пользователю предоставлена запрашиваемая информация. Остальные сообщения взяты в работу, и ответы на них будут даны в ближайшие дни.

Артём Марышев поблагодарил коллег из Министерства образования, администраций Апатитов и Североморска, которые продолжали вести коммуникацию с жителями даже в выходные.

Среди положительных примеров: в Апатитах устранили затопление арки между домами на улицах Строителей и Ферсмана; в Североморске расчищена лестница у дома 23 по улице Комсомольской; в Шонгуе — подход к пунктам выдачи заказов; в Мурманске — откачана вода возле школы № 41 и дома по улице Хлобыстова; в Оленегорске расчищен проезд между детсадом № 9 и домом на Парковой; в Мончегорске — очищена территория между корпусами домов на Ленинградской набережной.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/