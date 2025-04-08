В рамках Дней предпринимательства Мурманской области пройдёт более 120 мероприятийВ Мурманской области в «Монетной неделе» участвуют не только банки, но и магазины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 16:30

ЦУР: количество сообщений от жителей в соцсетях незначительно снизилось

Центр управления регионом Мурманской области за период с 31 марта по 6 апреля обработал 992 сообщения от жителей, поступивших через социальные сети. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

В сравнении с предыдущей неделей их количество снизилось на 4%. Основные темы, которые волновали северян касались уборки снега и наледи во дворах и на дорогах, проблем с отоплением, очередей в медицинских учреждениях и переполненных мусорных контейнеров.

Наибольший рост обращений зафиксирован в блоках «Благоустройство», «ЖКХ» и «Обращение с отходами». По-прежнему остро стоит вопрос расчистки дворов от снега, но при этом появляется всё больше сообщений о лужах на общественных территориях и во дворах. Кроме того, нерасчищенные подъезды к контейнерным площадкам осложняют вывоз мусора. В Никеле в субботу произошло аварийное отключение отопления и горячей воды, после устранения аварии в ряде квартир наблюдается завоздушивание системы — работы по решению этой проблемы продолжаются. В блоке «Здравоохранение» выросло количество обращений, связанных с длительным ожиданием приёма у узких специалистов и диагностических исследований.

В Мурманске количество обращений снизилось на 22%. Горожане сообщали о необходимости расчистить от снега дворы на проспекте Героев-североморцев, улицах Александра Невского, Книповича, Капитана Маклакова и Полярные Зори. Также поступили обращения о расчистке и обработке песком дорог и тротуаров на улицах Копытова, Халтурина и Верхне-Ростинском шоссе.

За отчётный период 42% сообщений об уборке дворов уже выполнены работы, по дорогам — по 24% обращений. В сфере ЖКХ жители критиковали работу управляющих компаний «Комфорт», «Управдом» и «Регион 51».

В блоке «Обращение с отходами» чаще всего жалобы касались переполненных контейнеров на проспекте Ленина и улицах Пономарёва и Лобова.

По количеству сообщений на тысячу жителей выше среднего оказались ЗАТО город Заозерск и Кировск. В Кировске это связано, в том числе, с прошедшей онлайн-встречей главы города. В Заозерске активно обсуждались темы дорог, ЖКХ и благоустройства. Жители просили расчистить улицы Ленинского комсомола, Строительную, Гранитный и Молодёжный переулки, тротуары на улицах Колышкина и Строительной. Также поступали вопросы по капитальному ремонту, ремонту подъездов и освещению. По благоустройству жители просили расчистить дворы на улицах Мира и Колышкина.

При этом, не во всех случаях взаимодействие с жителями было выстроено должным образом. Так, в Полярном подростки собираются в первом подъезде нежилого дома на улице Героев-североморцев,16. Администрация ЗАТО Александровск пообещала ограничить доступ к помещению к концу месяца, но после этого прекратила диалог с пользователем, и вопрос был снят с контроля. В Мурманске на протекающую кровлю дома по улице Загородной, 26 жители жаловались с января. При этом проблема длится ещё с августа прошлого года. УК получала предписание устранить нарушение, переносила сроки исполнения, но на 6 апреля работы так и не завершены.

По итогам недели 58% обращений были отработаны: либо проблема решена, либо пользователю предоставлена запрашиваемая информация. Остальные сообщения взяты в работу, и ответы на них будут даны в ближайшие дни.

Артём Марышев поблагодарил коллег из Министерства образования, администраций Апатитов и Североморска, которые продолжали вести коммуникацию с жителями даже в выходные.

Среди положительных примеров: в Апатитах устранили затопление арки между домами на улицах Строителей и Ферсмана; в Североморске расчищена лестница у дома 23 по улице Комсомольской; в Шонгуе — подход к пунктам выдачи заказов; в Мурманске — откачана вода возле школы № 41 и дома по улице Хлобыстова; в Оленегорске расчищен проезд между детсадом № 9 и домом на Парковой; в Мончегорске — очищена территория между корпусами домов на Ленинградской набережной.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Экономить или тратить? Как изменилась финансовая стратегия россиян в 2025 году-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты Шанхайского офиса ВАО АЭС подтвердили готовность Кольской АЭС к партнёрской проверке-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»