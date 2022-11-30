ЦУР: количество жалоб на гололёд за неделю уменьшилось

На прошлом оперативном совещании руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев отметил в числе долго решаемых проблем ремонт остановочных комплексов на улице Новая, Спекова и Кировская аллея в Кандалакше. Сигнал от жителей об их неудовлетворительном состоянии поступил еще в июне, до конца августа пользователю обещали провести ремонт, но в итоге срок сдвинулся на 24 ноября.

Андрей Чибис поручил Центру управления регионом проконтролировать решение этого вопроса. МКУ «Управление городским хозяйством» выполнило работы в срок. Фотоотчёт о проделанной работе предоставлен местным жителям в соцсетях.

Всего на минувшей неделе ЦУР зафиксировал 819 сообщений. Первое место по количеству сигналов занял блок вопросов по теме «ЖКХ». Зафиксировано снижение количества жалоб на несвоевременную противогололедную обработку тротуаров, в сравнении с позапрошлой неделей.

На втором месте — вопросы о недостаточном освещении, а также благоустройстве. Далее идут блоки «Дороги», «Социальное обслуживание и защита» и «Общественный транспорт».