ЦУР: количество жалоб на неубранный снег снизилось на 30%

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1112 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 951. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Продолжают встречаться случаи с длительными сроками решения вопросов жителей. Например, 19 февраля жители Ковдора сообщили о необходимости расчистки от снега территории в районе дома №14 по улице Победы. Администрация ответила, что очистка планируется до 25 марта. Просим администрации муниципалитетов оперативнее реагировать на обращения граждан», — отметил Артём Марышев.

В блоке «Благоустройство» наблюдается снижение числа сообщений о неубранном снеге на 30% в сравнении с прошлой неделей. Наибольшее количество жалоб на тысячу населения поступило из Апатитов и Печенгского округа.

О системной проблеме с вывозом мусора сообщают жители дома №9/1 по улице Коминтерна. Управлением Октябрьского округа с 16 февраля проводится работа по привлечению юридических лиц к административной ответственности.

До окончательного решения вопроса регоператору и администрации города Мурманска необходимо взять ситуацию на контроль и повести соответствующую работу с коммерческими организациями по заключению договоров на вывоз ТКО и обслуживанию площадки.

В блоке «ЖКХ» 29 февраля в связи с устранением прорыва на теплосетях на улице Гвардейская в Североморске была прекращена подача теплоносителя потребителям отопительного района «Верхняя Ваенга». Утром 1 марта работы были завершены, подача ресурса восстановлена.

Одной из основных тем обращений жителей в блоке «Дороги» стала расчистка тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Больше всего сообщений поступило из Мурманска. Основная масса сигналов отработана, остальные — на контроле у органов местного самоуправления.

В блоке «Здравоохранение» граждане задавали уточняющие вопросы по программе витаминизации населения. Больше всего вопросов было о старте программы в муниципалитетах. Все необходимые разъяснения о сроках открытия и адресах пунктов витаминизации жителям предоставлены.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы в основном касались сроков предоставления мер социальной поддержки пенсионеров. Все сообщения отработаны, отмечает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru